Их прадеды во время войны спасали жизни. Молодые белорусы рассказывают, почему хотят стать врачами

Новости Беларуси. Для Даши Аврамовой особая гордость – прабабушка Любовь Журова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов Молодая санитарочка сначала спасала жизни в военном госпитале Могилева, а после и на полях сражений. Такие истории просто не могут пройти бесследно. И вот уже Даша мечтает стать медиком, чтобы продолжить семейную традицию.

Дарья Аврамова, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:

Как можно не восхищаться такими людьми? Сейчас смотришь на медиков, сопереживаешь им, как они работают день и ночь. А когда представляешь, что твои родственники делали то же самое, день и ночь перевязывали раненых, это вызывает восторг в душе и гордость за то, что ты продолжаешь этот род.

Вот и у Марата Малиновского прадед военный хирург. Спасал раненых всю войну, продолжил дело и в мирное время. Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов