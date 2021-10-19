«Важным моментом является соотношение талии и бёдер». Какие методики помогут диагностировать ожирение?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Избыточную массу тела имеют более 60 % населения. В этой связи у меня вопрос к специалистам: что имеется в виду под словами избыточная масса тела, ожирение, а когда это пара лишних килограммов? Вот кто может из наших специалистов прокомментировать это?
Екатерина Давыдова, врач-диетолог:
Есть такой показатель индекса массы тела. Он конечно косвенный показатель. Тем не менее, когда мы рассчитываем индекс массы тела – это отношение массы тела к росту, возведенному в квадрате – у нас получается цифра. Эта цифра в норме должна составлять от 18,5 до 25. Если мы переходим границу 25 – до 30, мы говорим об избыточной массе тела. То есть здесь уже такие цифры пошли. Если выше 30 – идет уже ожирение по степеням: первой, второй степени, третьей степени.
Юлия Крыницкая:
Подскажите, пожалуйста, это касается любой возрастной категории или все-таки, например, дети и взрослые отличаются?
Екатерина Давыдова:
Отличаются. У детей идет центильная таблица. То есть там педиатры рассчитывают по своим методикам. А взрослые, да, именно так.
Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:
Я бы хотела здесь дополнить. Потому что действительно это косвенный показатель. Есть люди достаточно гиперстеники с крепкой мышечной массой, поэтому у них индекс массы тела будет всегда выше нормы. Например, те же спортсмены, у которых определенные виды спорта, где предполагается крепкий мышечный корсет. Это всегда выше показатель, чем хотелось бы. И вот здесь очень важно учитывать, что есть более, мне кажется достоверный – доктор со мной тоже согласится – достоверный, как минимум, метод исследования – это биоимпедансометрия.
Юлия Крыницкая:
А расскажите, пожалуйста, про такой метод. Это что такое неизвестное?
Инна Рожок:
Это метод, который определяет состав тела, состав всех структур, нежировую, жировую массу, состав влаги, воды, то бишь костей и так далее. И здесь определяется процент содержания жира. Вот по этому показателю мы тоже можем судить о наличии ожирения как такового.
И еще очень важным моментом является соотношение талии и бедер. Это тоже, как бы то ни было, говорит о наличии риска ожирения, особенно висцерального.
Юлия Крыницкая:
Получается, таким методом может воспользоваться только специалист? Сам человек не сможет посчитать?
Инна Рожок:
Ну почему? Как минимум обмерять себя, талию и бедра.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите немножко о соотношении талии и бедер. Чтобы вот прямо сегодня можно было себя измерить.
Инна Рожок:
Даже если мы просто обмеряем талию. Для девушек там не больше 80-84 сантиметров – это уже хорошо, а если более – это говорит о риске висцерального ожирения.
Юлия Крыницкая:
А для мужчин?
Инна Рожок:
У мужчин более 95 сантиметров. 93-95 – это тоже будет говорить о риске висцерального ожирения. Ну а биоимпедансометрия – метод достаточно доступный. Сейчас есть очень много различных приборов, которые позволяют смотреть как минимум процент жира в организме.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Я знаю, есть такие весы. Умные весы называется.
Инна Рожок:
Это сканер тела.
Елена Кругликова:
Насколько они правдоподобны? Как можно доверять прибору? Вот становясь, по весу он может сказать, сколько жира, сколько воды.
Инна Рожок:
Это серьезная методика. Аппараты бывают разные технологически – для бытовых нужд, для полубытовых нужд, для медицинских центров. Но это серьезная методика определяет действительно по активному сопротивлению состав тела и уже переводит алгоритмы специальные. Переводит этот состав тела в понимаемые для нас цифры и показатели.
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