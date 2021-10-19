«Важным моментом является соотношение талии и бёдер». Какие методики помогут диагностировать ожирение?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Избыточную массу тела имеют более 60 % населения. В этой связи у меня вопрос к специалистам: что имеется в виду под словами избыточная масса тела, ожирение, а когда это пара лишних килограммов? Вот кто может из наших специалистов прокомментировать это?

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Есть такой показатель индекса массы тела. Он конечно косвенный показатель. Тем не менее, когда мы рассчитываем индекс массы тела – это отношение массы тела к росту, возведенному в квадрате – у нас получается цифра. Эта цифра в норме должна составлять от 18,5 до 25. Если мы переходим границу 25 – до 30, мы говорим об избыточной массе тела. То есть здесь уже такие цифры пошли. Если выше 30 – идет уже ожирение по степеням: первой, второй степени, третьей степени. Юлия Крыницкая:

Подскажите, пожалуйста, это касается любой возрастной категории или все-таки, например, дети и взрослые отличаются? Екатерина Давыдова:

Отличаются. У детей идет центильная таблица. То есть там педиатры рассчитывают по своим методикам. А взрослые, да, именно так.

Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:

Я бы хотела здесь дополнить. Потому что действительно это косвенный показатель. Есть люди достаточно гиперстеники с крепкой мышечной массой, поэтому у них индекс массы тела будет всегда выше нормы. Например, те же спортсмены, у которых определенные виды спорта, где предполагается крепкий мышечный корсет. Это всегда выше показатель, чем хотелось бы. И вот здесь очень важно учитывать, что есть более, мне кажется достоверный – доктор со мной тоже согласится – достоверный, как минимум, метод исследования – это биоимпедансометрия. Юлия Крыницкая:

А расскажите, пожалуйста, про такой метод. Это что такое неизвестное?

Инна Рожок:

Это метод, который определяет состав тела, состав всех структур, нежировую, жировую массу, состав влаги, воды, то бишь костей и так далее. И здесь определяется процент содержания жира. Вот по этому показателю мы тоже можем судить о наличии ожирения как такового. И еще очень важным моментом является соотношение талии и бедер. Это тоже, как бы то ни было, говорит о наличии риска ожирения, особенно висцерального. Юлия Крыницкая:

Получается, таким методом может воспользоваться только специалист? Сам человек не сможет посчитать? Инна Рожок:

Ну почему? Как минимум обмерять себя, талию и бедра.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите немножко о соотношении талии и бедер. Чтобы вот прямо сегодня можно было себя измерить. Инна Рожок:

Даже если мы просто обмеряем талию. Для девушек там не больше 80-84 сантиметров – это уже хорошо, а если более – это говорит о риске висцерального ожирения. Юлия Крыницкая:

А для мужчин? Инна Рожок:

У мужчин более 95 сантиметров. 93-95 – это тоже будет говорить о риске висцерального ожирения. Ну а биоимпедансометрия – метод достаточно доступный. Сейчас есть очень много различных приборов, которые позволяют смотреть как минимум процент жира в организме.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Я знаю, есть такие весы. Умные весы называется. Инна Рожок:

Это сканер тела. Елена Кругликова:

Насколько они правдоподобны? Как можно доверять прибору? Вот становясь, по весу он может сказать, сколько жира, сколько воды.