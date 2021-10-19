«Внешне перед тобой может быть девочка очень стройная». Почему подростки страдают расстройством пищевого поведения?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Как вообще девочки приходят? Это кто-то внушает со стороны, или вот действительно у девочек есть проблема ожирения, и просто они потом уже доводят себя чуть ли не до анорексии? Как вот процесс идет?

Наталья Лисовская, психолог Городского детского психиатрического диспансера:

На самом деле все начинается в семье. Все то, что касается девочки недовольства собой, конечно, очень сильно дальше, скажем так, разгоняется сравнением себя со сверстниками, пониманием того, что у тебя не хватает поддержки, что ты не признан в классе и так дальше. То есть очень часто как раз таки подростковый возраст провоцирует наличие вот таких всяких разных пищевых нарушений именно за счет того, что это возраст, в принципе, сомнения и определения. Это возраст, когда гораздо легче девочке открыть тот же интернет, найти что-то такое и пытаться совершенно без каких-то, скажем так, научных обоснований… Юлия Крыницкая:

Бездумно, скажем так?

Наталья Лисовская:

Ну, по большому счету, да. То есть таких случаев, к сожалению, на самом деле достаточно много. И очень часто девочки, которые, например, начинают очень сильно ограничивать себя в еде – и мы говорим тут, прежде всего, о той же самой анорексии – не представляют и даже не могут предположить, чем это может закончиться. То есть анорексия вообще, как в принципе пищевые нарушения, может вести даже к летальному исходу. Опять же, если мы говорим – тут, я думаю, что имеет смысл об этом вспомнить – наиболее частый возраст начала расстройств пищевого поведения, такого как анорексия – это примерно 14-18 лет, булимия чуть-чуть сдвигается старше – примерно 15-24. Но это не значит, что старшие и младшие такой проблемы не имеют. Просто это такой, наверное, самый часто встречающийся возраст. Говоря о своей собственной практике, я могу сказать, что чаще всего девочки, которые приходят с нарушением пищевого поведения, первое, что заявляется – это вот такое колоссальное недовольство собой. Причем чисто внешне перед тобой может быть девочка очень стройная. Даже тут я бы не стала говорить, там какая-нибудь ладненькая, пухленькая. Нет, такие как раз таки встречаются очень редко. Психиатрия все-таки. Когда начинаешь говорить с этой девочкой, опять же выясняется, что здесь очень много влияет внешних факторов, Instagram.

Юлия Крыницкая:

А родители? Вот что родители? Они видят как-то? Почему они не бьют тревогу заранее, что уже приходится обращаться в серьезные медучреждения? Вы же уже работаете в медучреждении.

Наталья Лисовская:

Во-первых, очень часто подростки хорошо скрывают все это. Очень часто родители даже не догадываются, что происходят какие-то изменения. То есть это бывает так: вот вдруг в какой-то момент, например, мама видит, что девочка значительно похудела. Но при этом оказывается, что процесс похудения длится уже достаточно длительное время. То есть такие подростки, как правило, начинают усиленно врать о том, что я поел или поела. Часто начинают избегать каких-то праздников, посиделок, то есть там, где есть возможность увидеть, скажем так, в обычной такой обстановке процесс приема пищи. То есть очень много моментов скрывают от родителей реальные проблемы. Конечно здесь, как в принципе во многих проблемах подросткового возраста, очень важно, чтобы родители и дети были в контакте. Потому что только в контакте и девочка-подросток, и мальчики-подростки, могут проговорить, например, о том, что меня беспокоит. Уже в союзе именно родители могут привести и к врачу-диетологу, и дальше, так сказать, сориентироваться уже более основательно, скажем, с такой научной основой.