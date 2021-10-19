«Если в открытую заявит, он может быть уволен». Белорусы могут анонимно рассказать о зарплате в «конвертах»

Новости Беларуси. В Беларуси с начала года установлено 30 фактов выплаты зарплат «в конвертах». Проблема «теневой» экономики находится на особом контроле органов финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный рычаг в борьбе с махинациями – ужесточение законодательства. Если раньше за выплату «серой» зарплаты, уклонение от налогов и страховых взносов штрафовали, то сейчас – уголовная ответственность. Создана и Межведомственная рабочая группа. Ее задача – определить четкий алгоритм действий госорганов при выявлении подобных преступлений и исключить дублирования их функций. Результаты принесла и онлайн-площадка обратной связи «Скажи НЕТ зарплате в конвертах» на сайте Комитета госконтроля. Белорусы могут анонимно рассказать о нарушениях. Лишь за несколько месяцев поступило 200 сообщений. В большинстве случаев озвученные факты подтвердились.

Андрей Прокопук, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Это один из методов, причем достаточно эффективный метод. Во-вторых, человек, сообщая конфиденциально, может не бояться за последствия со стороны нанимателя для себя. Часто, если он в открытую заявит, он может быть уволен, разные другие последствия. И для нас это все-таки массив, свод информации, который в дополнение к остальным нашим методам является достаточно эффективным.