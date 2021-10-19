«Если в открытую заявит, он может быть уволен». Белорусы могут анонимно рассказать о зарплате в «конвертах»
Новости Беларуси. В Беларуси с начала года установлено 30 фактов выплаты зарплат «в конвертах». Проблема «теневой» экономики находится на особом контроле органов финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный рычаг в борьбе с махинациями – ужесточение законодательства. Если раньше за выплату «серой» зарплаты, уклонение от налогов и страховых взносов штрафовали, то сейчас – уголовная ответственность. Создана и Межведомственная рабочая группа. Ее задача – определить четкий алгоритм действий госорганов при выявлении подобных преступлений и исключить дублирования их функций. Результаты принесла и онлайн-площадка обратной связи «Скажи НЕТ зарплате в конвертах» на сайте Комитета госконтроля. Белорусы могут анонимно рассказать о нарушениях. Лишь за несколько месяцев поступило 200 сообщений. В большинстве случаев озвученные факты подтвердились.
Андрей Прокопук, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Это один из методов, причем достаточно эффективный метод. Во-вторых, человек, сообщая конфиденциально, может не бояться за последствия со стороны нанимателя для себя. Часто, если он в открытую заявит, он может быть уволен, разные другие последствия. И для нас это все-таки массив, свод информации, который в дополнение к остальным нашим методам является достаточно эффективным.
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Наша работа основана на предупреждении и, возможно, пресечении фактов уклонения от исполнения налоговых обязательств. То есть мы в первоочередном порядке анализируем, направляем уведомления в адрес субъектов хозяйствования, граждан на исправление ситуации. Предоставляем возможность добровольного исполнения налоговых обязательств. Только в том случае, если субъекты хозяйствования уклоняются от добровольного исполнения налоговых обязательств, мы можем предпринимать те или иные процедуры, осуществлять налоговый контроль. Соответственно, по итогам налогового контроля предъявлять определенные размеры налоговых обязательств к исполнению.