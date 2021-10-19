Избитых беженцев без документов и денег литовские силовики попытались вытеснить в Беларусь

На линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев. Некоторые из них замерзли и настолько были истощены, что лежали на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранцы рассказали, что в ответ на поданное ходатайство о предоставлении статуса беженца литовская сторона пригласила их проследовать к ним в государство. Там у мигрантов отобрали деньги и документы, избивали, оскорбляли, применяли электрошокер, не давали воду и пищу, разбили телефоны у тех, кто не успел их спрятать. Затем литовские силовики привезли 11 человек (граждан Судана, Йемена, Ирана, Нигерии и Мали) на линию границы и попытались вытеснить их на территорию Беларуси.