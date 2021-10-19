Прямой эфир

Избитых беженцев без документов и денег литовские силовики попытались вытеснить в Беларусь

19 октября 2021 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев. Некоторые из них замерзли и настолько были истощены, что лежали на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избитых беженцев без документов и денег литовские силовики попытались вытеснить в Беларусь-1

 

Иностранцы рассказали, что в ответ на поданное ходатайство о предоставлении статуса беженца литовская сторона пригласила их проследовать к ним в государство. Там у мигрантов отобрали деньги и документы, избивали, оскорбляли, применяли электрошокер, не давали воду и пищу, разбили телефоны у тех, кто не успел их спрятать. Затем литовские силовики привезли 11 человек (граждан Судана, Йемена, Ирана, Нигерии и Мали) на линию границы и попытались вытеснить их на территорию Беларуси.

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: не будем лечить людей, все займёмся политикой ковидной и антиковидной, доведём народ до бунтов
19 октября 2021 11:22

Лукашенко: не будем лечить людей, все займёмся политикой ковидной и антиковидной, доведём народ до бунтов

Лукашенко: почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя
19 октября 2021 10:45

Лукашенко: почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя

Ракетные испытания. Северная Корея запустила несколько снарядов в сторону Японского моря
19 октября 2021 09:02

Ракетные испытания. Северная Корея запустила несколько снарядов в сторону Японского моря