Важно определиться с отраслями. Что обсуждают на 5-м заседании Белорусско-пакистанского делового совета?

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Бизнесмены Беларуси и Пакистана определили точки соприкосновения в экономическом поле. В Минске проходит пятое заседание Белорусско-пакистанского делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Пакистаном начинается не с чистого листа. Договорно-правовая база в виде 80 соглашений уже создана, сформированы и механизмы взаимодействия посредством комиссий и рабочих групп, заложены основы межпарламентской дипломатии. Важность сотрудничества отмечается и на правительственном уровне. Не так давно Александр Лукашенко лично выразил заинтересованность в южноазиатском союзнике на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Лукашенко – премьер-министру Пакистана: ваши специалисты и члены правительства найдут в Беларуси много интересного – подробности здесь.

На предстоящем этапе важно определиться с перспективными отраслями и наращивать объемы продаж. Пятое заседание Делового совета – это как раз та площадка, которая обеспечит новые проекты и контракты.