Важно определиться с отраслями. Что обсуждают на 5-м заседании Белорусско-пакистанского делового совета?
Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Бизнесмены Беларуси и Пакистана определили точки соприкосновения в экономическом поле. В Минске проходит пятое заседание Белорусско-пакистанского делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги встречи подвела Юлия Стриго.
Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Пакистаном начинается не с чистого листа. Договорно-правовая база в виде 80 соглашений уже создана, сформированы и механизмы взаимодействия посредством комиссий и рабочих групп, заложены основы межпарламентской дипломатии. Важность сотрудничества отмечается и на правительственном уровне. Не так давно Александр Лукашенко лично выразил заинтересованность в южноазиатском союзнике на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
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На предстоящем этапе важно определиться с перспективными отраслями и наращивать объемы продаж. Пятое заседание Делового совета – это как раз та площадка, которая обеспечит новые проекты и контракты.
Электронным мостом между Беларусью и Пакистаном готова выступить Белорусская универсальная товарная биржа. Она может эффективно организовать торговлю любыми товарами и на любом рынке. Площадку уже апробировали более 60 стран. В скором времени в их число может вступить и Пакистан. Свои бизнес-льготы готов предоставить также индустриальный парк «Великий камень». Например, освобождение от налогообложения до 10 лет. Заманчиво для только стартовавшего бизнеса.
Трактор BELARUS – действительно знаменитость в Пакистане. В 2020 году туда отправили около 300 единиц техники. Сегодня страны рассматривают возможность создания совместного сборочного производства белорусских тракторов. Предварительные документы по проекту уже подписаны. Важно, чтобы направления сотрудничества учитывали экономические интересы обеих сторон. Правила – как на улице с двухсторонним движением. Пакистан – амбассадор текстильной промышленности – может поделиться производственными технологиями с нашими фабриками. Беларусь, в свою очередь, готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов.
Перспективу представляют и совместные кластеры по выпуску востребованных лекарственных средств. Сегодня представители фармацевтической отрасли обеих стран обсудили детали тет-а-тет. Что касается сельскохозяйственной продукции, то основа обмена продуктами налажена. Из Пакистана мы активно экспортируем фрукты, орехи, рис и кондитерские изделия. Беларусь поставляет мясо-молочную продукцию. За 2020 год общий товарооборот между странами составил 8,5 миллиона долларов. Цифра небольшая, а значит, стоит задача по наращиванию объемов. Все детали сотрудничества еще предстоит обсудить.
Юлия Стриго, корреспондент:
До конца года планируется провести еще как минимум две встречи. В ближайшее время Пакистан посетит министр иностранных дел Беларуси, что безусловно укрепит и политическую связь между странами. А вот практические вопросы развития торгово-экономических отношений стороны обсудят на шестом заседании межправкомиссии.
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