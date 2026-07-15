Новости по тегу #Николай Борисевич

Первое заседание белорусско-саудовского делового совета принимает Минск.
Беларусь и Гана намерены усиливать торговое партнерство.
В центре внимания – запуск ключевых инвестиционных проектов, углубление всепогодного стратегического партнерства, развитие индустриального парка «Великий камень».
Главный вектор дискуссий ориентирован на долгосрочные экологические и экономические перспективы. А также укрепление деловых контактов.
За прошедшие почти 40 лет экологическая ситуация в стране существенно улучшилась.
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