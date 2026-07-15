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Новости по тегу #Николай Борисевич

Беларусь и Саудовская Аравия расширяют экономическое сотрудничество
15 июля 2026 10:42

Беларусь и Саудовская Аравия расширяют экономическое сотрудничество

Белорусско-ганский бизнес-форум в Минске объединил около сотни компаний
08 июня 2026 16:53

Белорусско-ганский бизнес-форум в Минске объединил около сотни компаний

Продолжается визит в Беларусь заместителя председателя КНР Хань Чжэна
07 июня 2026 08:00

Продолжается визит в Беларусь заместителя председателя КНР Хань Чжэна

Импортозамещение и развитие кооперации: форум «АгроШОС-2026: стратегия роста» проходит в Минске
02 июня 2026 14:05

Импортозамещение и развитие кооперации: форум «АгроШОС-2026: стратегия роста» проходит в Минске

В Беларуси подготовлен национальный доклад о результатах преодоления последствий чернобыльской аварии
17 апреля 2026 17:13

В Беларуси подготовлен национальный доклад о результатах преодоления последствий чернобыльской аварии

Формулу Ньютона можно использовать и в атомной энергетике. Профессор рассказал на примере ядерных военных сил РФ
18 апреля 2022 20:32

Формулу Ньютона можно использовать и в атомной энергетике. Профессор рассказал на примере ядерных военных сил РФ

Важно определиться с отраслями. Что обсуждают на 5-м заседании Белорусско-пакистанского делового совета?
05 октября 2021 17:59

Важно определиться с отраслями. Что обсуждают на 5-м заседании Белорусско-пакистанского делового совета?

Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве
05 октября 2021 17:52

Беларусь готова обеспечить профподготовку пакистанских специалистов. Николай Борисевич рассказал о сотрудничестве

Посол Китая: нужно выявлять этот региональный потенциал для повышения межгосударственных отношений
26 августа 2021 14:40

Посол Китая: нужно выявлять этот региональный потенциал для повышения межгосударственных отношений

Николай Борисевич о сотрудничестве с Китаем: «Оно сближает народы, делает их более понятными»
26 августа 2021 14:38

Николай Борисевич о сотрудничестве с Китаем: «Оно сближает народы, делает их более понятными»

Николай Борисевич: рынок Африки очень перспективный. Мы заинтересованы занять свою нишу, и у нас есть все возможности
31 мая 2021 15:29

Николай Борисевич: рынок Африки очень перспективный. Мы заинтересованы занять свою нишу, и у нас есть все возможности

«В какой-то степени даже мистическая». Чем закончилась история с орденом белорусского ветерана, который нашли в Израиле?
05 мая 2021 22:22

«В какой-то степени даже мистическая». Чем закончилась история с орденом белорусского ветерана, который нашли в Израиле?