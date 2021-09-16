Лукашенко – премьер-министру Пакистана: ваши специалисты и члены правительства найдут в Беларуси много интересного

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства с удовлетворением отметил рост товарооборота между двумя странами, вопреки трудностям в мировой экономике, и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с этой страной. Президент рассказал о грядущем визите белорусского министра иностранных дел в Пакистан и пригласил Имрана Хана посетить нашу страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы знали. Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с огромной страной, каковой является Пакистан. Я убежден, что ваши специалисты и члены правительства найдут в Беларуси много интересного для Пакистана. Несмотря на проблемы, которые всегда существовали и существуют в этом регионе, Пакистан очень успешно развивается. Будем рады внести свой вклад в это развитие. И ждем вас в Минске.

Имран Хан, премьер-министр Пакистана:

Очень приятно видеть вас по прошествии долгого времени. Вы правы, что весь регион переживает не самые простые времена. Сначала COVID, потом политические процессы и теперь, конечно, Афганистан. Но отношения между нашими двумя государствами развиваются уже долго, особенно в секторе сельского хозяйства, поэтому визит белорусской делегации укрепит взаимодействие.