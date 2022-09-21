Как попасть в телевизор? Секретом поделился ведущий «Нового утра» Александр Меженный

Селебрити, звезды шоу-бизнеса, актеры и телеведущие. Их преследуют папарацци и фанаты, а толпы поклонников готовы буквально разорвать на части от огромной любви. Безусловно, популярность имеет много преимуществ, но и недостатков тоже. Известному человеку порой трудно уединиться и вести привычный образ жизни. О том, легко ли быть публичным, что испытывает человек, когда его узнают на улице, и как реагировать на хейт, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Работал со всеми телеканалами, пока не нашел лучший Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, все-таки как же попасть в телевизор?

Александр Меженный, ведущий программы «Новое утро»:

Через постель исключительно. Тут уже могут, конечно, отличаться варианты – через диван. На самом деле, ночь проведенная с продюсером – это то, что я, как правило, рассказываю, каким образом я попал в телевизор. Это абсолютная правда, потому что мы поехали на очередной проект…

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Аккуратнее здесь. Александр Меженный:

Я абсолютно правильно говорю. Я, конечно же, уже был в телевизоре до этого немного. Был очень такой интересный проект «Поющие города». Мы поехали, останавливались в маленьком городе, не буду называть. Там была проблема с гостиницами, нас всех закинули прямо в условное общежитие. Так получилось, что всех распределили, девочки – восемь человек – в какой-то комнатушечке. Получилось так, что я и продюсер нашего шоу оказались в одной комнате. Я ему… Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ему? Александр Меженный:

Мужчина, конечно же. Мы весело общались вечером, понятное дело, Оля Бурлакова с нами была тогда. Потом мы легли спать. Все было хорошо, но я ему сказал, что буду каждый раз говорить о том, что я попал на телевизор после ночи с продюсером. Шутки-шутками, тем не менее это большая на самом деле работа. Я приехал в Минск в 1992 году из замечательного, любимого города Гродно. Душа у меня всегда там находится, хотя Минск стал мне действительно родным домом – это два любимых города. Я работал всегда. Я работал со всеми телеканалами до тех пор, пока не нашел лучший. Мне предложили вести утреннюю программу

Наталья Надольская:

Подборка свежих новостей, информация на злобу дня, интервью с экспертами. «Новое утро» – яркое, информативное и музыкальное начало дня. Александр, вы лицо программы «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь. Сколько лет вы в кадре? Расскажите, о своей работе в этом проекте. Александр Меженный:

Я сейчас, если начну загибать пальцы, где-то около 12 лет. Плюс-минус, когда был юбилей телеканала, мы считали, что-то получалось около 11. Сейчас уже год прошел. Около 12 лет, я могу немножечко ошибиться. Сначала мы прошли кастинг на то, чтобы вести утреннюю программу на РТР-Беларусь «Утренняя почта». Я был утвержден – это было где-то в декабре. Потом мне предложили провести новогодний эфир на СТВ. То есть это случилось раньше, а параллельно мне сразу же предложили вести утреннюю программу. На вопросы о любимом занятии отвечает: «Жизнь». Что ещё интересного скрывает Александр Меженный – читайте здесь. «Нравится, не потому что за это платят»