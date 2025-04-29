Не допустим возрождения фашисткой чумы – что говорят эксперты на форуме «Великое наследие – общее будущее»

Город-герой Волгоград в эти дни стал большой дискуссионной площадкой, где парламентарии, общественные деятели, ученые и эксперты обсуждают тему, которая в нынешних реалиях, без преувеличения, основа независимости, а значит, и будущего целых государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой, обстоятельный и как никогда актуальный разговор о сохранении исторической памяти и передачи правды будущим поколениям – все это на священной сталинградской земле. Именно здесь в результате кровопролитных боев случился один из переломных моментов Второй мировой войны, который в итоге привел к Великой Победе.

И такой разговор просто необходим. И не только накануне юбилея Великой Победы. Когда в мире пытаются возродить нацизм, когда, вооружившись откровенными фейками, не оставляют попытки переписать историю, когда у наших соседей сносят памятники героям-освободителям – мы просто обязаны защищать память. А еще обязательно передавать эту память молодому поколению. Поколению, у которого, к сожалению, за редким исключением уже нет возможности услышать правду об ужасах войны из уст ветеранов. Поколению, которому завтра предстоит защищать нашу историю. Зампред Госдумы России: наше общее прошлое – это и есть фундамент развития будущего. Подробности здесь.