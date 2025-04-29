100 дней, которые перевернули мир. Эксперты вспоминают первые промахи и достижения Трампа

Отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение – пять стадий принятия неизбежного. Именно так мировая пресса характеризует начало второго президентского срока Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 100 дней, довольно небольшой срок, его администрация полностью перекроила мировую экономическую сеть и развернула политику Соединенных Штатов на 180 градусов.

Однако неутешительные рецензии аналитиков никак не пугают Вашингтон. По словам Трампа, его администрация побила все рекорды, установленные предыдущими правительствами. Детали он не уточнил, добавив, что продолжит нанимать, по его мнению, самых компетентных и трудолюбивых патриотов. Такая самоуверенность в собственных действиях вызывает бурю дискуссий. Будь то смена векторов во внешней политике или введение тарифов на товары со всего мира, едва ли проходит день без того, чтобы последние новости из Белого дома не стали достоянием общественности.

Одним из главных потрясений можно назвать введение пошлин практически против всего мира. Тарифная политика США молниеносно спровоцировала хаос на фондовых рынках, а аналитики в одноголосие заговорили о надвигающейся глобальной рецессии. Но попытки Трампа сохранить национальное производство сделало товары более дорогими для американских потребителей и поставило под угрозу мировые торговые отношения. Стив Самарин, политолог (США):

Прежняя администрация наделала огромное количество дыр в бюджете. Надо их как-то латать. Не самый лучший способ, конечно же, он ударит обязательно по потребителям, но, вероятно, президент Трамп сейчас пытается сделать все, что в его силах, чтобы наполнить бюджет Соединенных Штатов. И чтобы, разумеется, исправить торговый баланс. Также одним из лозунгов предвыборной кампании Трампа была остановка боевых действий в Украине в кратчайшие сроки. Так, на одном из митингов он и вовсе заявил, что завершит конфликт за 24 часа. Тем не менее столкновения продолжаются. Очевидно, что Трампу пришлось осознать, что он не сможет положить конец конфликту в течение одного дня. Сейчас США работают над достижением мира без особой координации со своими союзниками и находятся ближе к российской стороне, чем к украинской. К тому же Трамп неоднократно ставил под сомнение отношения США и НАТО. Он даже заявил, что не будет защищать тех участников блока, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник центра Стимсона (США):

Он по-прежнему очень тверд в вопросах торговли, очевидно, мы видели это с тарифами. Он, опять же, в целом выступает против союзников, которые не платят сами за себя, которые являются безбилетниками. И он пытается заключать сделки с другими странами. Верно? Он использует мощь США, чтобы бить их по голове, будь то военная мощь, санкции, угроза тарифов, что бы это ни было, пока они не повернутся и не дадут ему то, что он хочет. Американское производство, объемы которого с каждым годом редеют, сильно беспокоит большую часть электората республиканцев. Эта тема стала одной из передовых в кампании Трампа. Он уверял, что под его руководством экономика США взлетит. Одним из его обещаний было сделать Америку снова доступной – то есть снизить цены. И, как в случае с украинским вопросом, обязательно с первого дня его президентства.