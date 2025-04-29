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Аргентина рассекретила документы о сбежавших в страну нацистах

29 апреля 2025 16:54
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Вопреки желанию Запада исказить исторические факты, многие страны продолжают раскрывать прошлое фашистских деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина рассекретила документы, доказывающие, что после 1945 года Латинская Америка стала весьма популярным местом отдыха для нацистов. Архив насчитывает более 1 800 материалов. Они стали результатом расследований, проведенных управлением иностранных дел Федеральной полиции, Государственным секретариатом разведки и Национальной жандармерией.

По оценкам аналитиков, в Аргентине скрывались около 10 тысяч нацистов. Некоторые из упоминающихся в архивах людей прожили в здравии долгие годы и спокойно умерли в Аргентине. Обнародованные досье нацистов могут не только убрать белые пятна в биографиях элит Третьего рейха, но и заставить пересмотреть учебники истории, если, конечно, на это хватит смелости у западных чиновников.

# Вторая мировая война # Международная политика

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