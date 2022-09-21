«Самая сложная, тяжёлая ноша для его души». Почему отец Алёны Ланской не хотел, чтобы дочь стала певицей

Селебрити, звезды шоу-бизнеса, актеры и телеведущие. Их преследуют папарацци и фанаты, а толпы поклонников готовы буквально разорвать на части от огромной любви. Безусловно, популярность имеет много преимуществ, но и недостатков тоже. Известному человеку порой трудно уединиться и вести привычный образ жизни. О том, легко ли быть публичным, что испытывает человек, когда его узнают на улице, и как реагировать на хейт, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Дело в том, что я родилась в то время, когда была перестройка, 90-е, и выбор профессии совпал как раз таки с этими событиями. Мой отец, мои родные, мама… В то время мой отец играл в музыкальном ВИА в городе Могилеве. Я уже сейчас с возрастом понимаю, что он хотел меня уберечь от этой профессии. Потому что, мне кажется, для каждого творческого исполнителя, артиста, когда он становится ненужным – это самая сложная, тяжелая ноша для его души. У меня были уже тогда навыки, я пела с пяти лет. Я помню, что со мной с трех лет происходило. У меня уже были домашние концерты, то есть папа на гитаре играл, я исполняла. В пять лет я знала 100 песен. Я их записала все в тетрадочку, и у меня, значит, был учет моих песен. Папа сказал, что, дочь, надо что-то посерьезнее. Нужна какая-то профессия такая более солидная, потому что тогда была волна банковских работников. Я закончила экономический колледж – контролер-кассир сберегательного банка, закончила Белорусско-Российский университет – финансы и кредит, налогообложение. Но, как видите, судьба меня все равно привела на сцену. Если суждено – значит, суждено. Два года назад я закончила Институт культуры – режиссура праздников и зрелищ. Теперь делаю сама свои проекты, собственно от этого я счастлива.