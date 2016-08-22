Марина Арзамасова: «Никаких оправданий не буду говорить. Бежать быстро я могу и обязательно буду»

Новости Беларуси. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова за несколько часов до торжественной церемонии закрытия Игр в Рио обратилась к болельщикам. На своей странице в социальной сети спортсменка поблагодарила за слова поддержки и призналась:
«весь год жила только мечтой об олимпийской медали».
На этом фото Марина со своим тренером Наталией Духновой. Тандем Арзамасова-Духнова – тот случай, когда спортсмен и тренер – сплоченная команда.
Друзья и поклонники Арзамасовой в комментариях к этой записи просят об одном: не отчаиваться и продолжать работать, верить в себя и свои силы.
«Белая молния» Юлия Нестеренко резюмирует: «Вы большие умницы и красавицы! Любим вас! А медаль будет».
Напомним, в финале олимпийской 800-метровки в Рио Марина Арзамасова оказалась на 7-й позиции.
Хотя в финальном забеге Марина рассчитывала на быстрый финиш.
Споры вокруг результатов этого олимпийского забега не утихают который день. И это только начало. Весь пьедестал заняли темнокожие спортсменки. Как отметили зрители Игр, всех троих можно заподозрить в гиперандрогенизме. В спортивном сообществе всерьез задумались: быть может, стоит создать третью категорию?
«Трудно обгонять тех, кто больше похож на мужчину», – спортсменки о забеге с Кастер Семеней (здесь подробнее).
Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь (в интервью «Прессболу»):
Хотелось бы поблагодарить Арзамасову. Вы прекрасно знаете эту тему: на пьедестале три спортсмена непонятной гендерной принадлежности. Не стану оспаривать решение Международной федерации легкой атлетики, но если хотите предоставить таким людям возможность выступать – создайте третью категорию. Но видеть, как фактически мужик опережает девчонок и получает медаль... При этом еще официально живет в браке с женщиной... В рамки нашего понимания мира такой положение дел не слишком вписывается.