Марина Арзамасова: «Никаких оправданий не буду говорить. Бежать быстро я могу и обязательно буду»

Новости Беларуси. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова за несколько часов до торжественной церемонии закрытия Игр в Рио обратилась к болельщикам. На своей странице в социальной сети спортсменка поблагодарила за слова поддержки и призналась: «весь год жила только мечтой об олимпийской медали».

На этом фото Марина со своим тренером Наталией Духновой. Тандем Арзамасова-Духнова – тот случай, когда спортсмен и тренер – сплоченная команда. Друзья и поклонники Арзамасовой в комментариях к этой записи просят об одном: не отчаиваться и продолжать работать, верить в себя и свои силы.

«Белая молния» Юлия Нестеренко резюмирует: «Вы большие умницы и красавицы! Любим вас! А медаль будет». Напомним, в финале олимпийской 800-метровки в Рио Марина Арзамасова оказалась на 7-й позиции.

Хотя в финальном забеге Марина рассчитывала на быстрый финиш.



