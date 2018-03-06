Сдавать жильё в аренду в Беларуси станет проще

Соответствующий указ накануне подписал Президент. Согласно новому документу, изменится форма договора о предоставлении в аренду жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного пользования иными физическими лицами. Отныне заключить его можно как в письменной, так и в устной форме. Кроме того, не обязательной станет регистрация подобных сделок в местных исполнительных органах.