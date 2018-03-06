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Сдавать жильё в аренду в Беларуси станет проще

06 марта 2018 06:18
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Новости Беларуси. В Беларуси пересмотрели требования к физическим лицам, сдающим внаем жилые помещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдавать жильё в аренду в Беларуси станет проще-1

Соответствующий указ накануне подписал Президент. Согласно новому документу, изменится форма договора о предоставлении в аренду жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного пользования иными физическими лицами. Отныне заключить его можно как в письменной, так и в устной форме. Кроме того, не обязательной станет регистрация подобных сделок в местных исполнительных органах.

Сдавать жильё в аренду в Беларуси станет проще-4

# общество # Фотофакт # Аренда помещений в Минске

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