«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер

Юлия Чемердовская, председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии: Ландшафтный дизайн позволяет создать комфортную среду обитания для человека. Это удобное и уютное пространство, это не только растения, дорожки, это сочетания всего, что нас окружает, что мы видим. Это может быть и садовая мебель, и какие-то постройки, и всё это в целостности создаёт один образ, который может быть приятным, комфортным и близким человеку.

Юлия Тадеуш, почётный член Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии:

Поскольку мы живём в современном мире и все постоянно бежим и работаем и, соответственно, сад – это наша среда обитания, где человек должен расслабиться и отдохнуть. Безусловно, это современные технологии, которые помогают ему комфортно отдохнуть для того, чтобы облегчить жизнь, уйти от суеты этого мира.

Что нужно знать ландшафтному дизайнеру?

Юлия Чемердовская:

На самом деле, это огромнейший комплекс знаний. И технических, и экологических. Надо знать биологию и ботанику, понимать в растениях, как они устроены и как они живут. Важно знать законы композиции, как расположить их правильно и гармонично и по цвету, и по форме, и по объёму. Пласт знаний колоссальный! От технических до дизайнерских, архитектурных. И наша профессия на стыке этих знаний, поэтому она не может быть простой и легкодоступной.