«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер

На дворе – весна, скоро снег сойдёт и наши дворы, участки, усадьбы потребуют заботливых рук садовника или, как правильно говорить, ландшафтного архитектора и дизайнера.
На дворе – весна, скоро снег сойдёт и наши дворы, участки, усадьбы потребуют заботливых рук садовника или, как правильно говорить, ландшафтного архитектора и дизайнера.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии – Юлия Чемердовская и почётный член Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии – Юлия Тадеуш.
Юлия Чемердовская, председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии:
Ландшафтный дизайн позволяет создать комфортную среду обитания для человека. Это удобное и уютное пространство, это не только растения, дорожки, это сочетания всего, что нас окружает, что мы видим. Это может быть и садовая мебель, и какие-то постройки, и всё это в целостности создаёт один образ, который может быть приятным, комфортным и близким человеку.
Юлия Тадеуш, почётный член Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии:
Поскольку мы живём в современном мире и все постоянно бежим и работаем и, соответственно, сад – это наша среда обитания, где человек должен расслабиться и отдохнуть. Безусловно, это современные технологии, которые помогают ему комфортно отдохнуть для того, чтобы облегчить жизнь, уйти от суеты этого мира.
Что нужно знать ландшафтному дизайнеру?
Юлия Чемердовская:
На самом деле, это огромнейший комплекс знаний. И технических, и экологических. Надо знать биологию и ботанику, понимать в растениях, как они устроены и как они живут. Важно знать законы композиции, как расположить их правильно и гармонично и по цвету, и по форме, и по объёму. Пласт знаний колоссальный! От технических до дизайнерских, архитектурных. И наша профессия на стыке этих знаний, поэтому она не может быть простой и легкодоступной.
Как прошёл Международный ландшафтный форум? Что стоит посадить на своём участке? Какие тенденции в ландшафтном дизайне?
Подробности – в видеоматериале.