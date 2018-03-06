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«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер

06 марта 2018 09:40
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На дворе – весна, скоро снег сойдёт и наши дворы, участки, усадьбы потребуют заботливых рук садовника или, как правильно говорить, ландшафтного архитектора и дизайнера.

«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии – Юлия Чемердовская и почётный член Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии – Юлия Тадеуш.

Юлия Чемердовская, председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии:
Ландшафтный дизайн позволяет создать комфортную среду обитания для человека. Это удобное и уютное пространство, это не только растения, дорожки, это сочетания всего, что нас окружает, что мы видим. Это может быть и садовая мебель, и какие-то постройки, и всё это в целостности создаёт один образ, который может быть приятным, комфортным и близким человеку.

«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер -4

Юлия Тадеуш, почётный член Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии:
Поскольку мы живём в современном мире и все постоянно бежим и работаем и, соответственно, сад – это наша среда обитания, где человек должен расслабиться и отдохнуть. Безусловно, это современные технологии, которые помогают ему комфортно отдохнуть для того, чтобы облегчить жизнь, уйти от суеты этого мира.

Что нужно знать ландшафтному дизайнеру?

Юлия Чемердовская:
На самом деле, это огромнейший комплекс знаний. И технических, и экологических. Надо знать биологию и ботанику, понимать в растениях, как они устроены и как они живут. Важно знать законы композиции, как расположить их правильно и гармонично и по цвету, и по форме, и по объёму. Пласт знаний колоссальный! От технических до дизайнерских, архитектурных. И наша профессия на стыке этих знаний, поэтому она не может быть простой и легкодоступной.

«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер -7

Как прошёл Международный ландшафтный форум? Что стоит посадить на своём участке? Какие тенденции в ландшафтном дизайне?

Подробности – в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Дизайнер # Юлия Тадеуш # Юлия Чемердовская

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