«Важен баланс и умение видеть основное, главное». Юлия Быкова рассказала о новом клипе на песню «Мелочи»

В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заглянула прекрасная солистка группы «AURA» Юлия Быкова. Юрий Царев, ведущий:

Нам тут на ухо шепнули, что вы к нам не с пустыми руками, а с подарком. Рассказывайте.

Юлия Быкова, солистка группы «AURA»:

Да, с подарком. Есть замечательный повод – новое видео на песню «Мелочи». Песня уже звучит, играется в концертах, везде мы ее могли слышать. Но сейчас настало время видео. Видео прикольное, юморное, под настроение, достаточно веселое, легкое, но смысл там достаточно серьезный, если подумать, поэтому я думаю, что оно составит настроение, какую-то мотивацию внесет для людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни. Александра Каштанова, ведущая:

Мы знаем, что это история преображения. Расскажите, кому пришла идея? Может, вас какая-то ситуация вдохновила? Юлия Быкова:

Наверное, каждый из нас сталкивался с желанием что-то изменить в себе, в своем отношении к тому, что происходит вокруг, в своем образе жизни. Думаю, тема близка каждому. Евгений Олейник, который был автором идеи и режиссером, монтажером, оператором, он предложил реализовать идею трансформации личности. Проще всего это сделать, отразив внешние изменения, но мы же понимаем, что меняется внутренний мир, меняется установка, цель, к которой идет человек, на пути к этой цели он может совершить практически невозможные вещи. Хотелось бы сказать, что нет ничего невозможного. Главное – это жизнь, здоровье, мир. Все остальное – это мелочи, их можно преодолеть. Юрий Царев:

Это все мелочи, говорят ваши героини с экранов. Что для вас значит эта фраза? Стоит ли к жизни относиться проще? Или внутренний стержень важнее внешнего облика?

Юлия Быкова:

Вы сказали и то, и другое совершенно правильно. Просто важен баланс и умение видеть основное, главное. А остальное, что вам мешает достигать этой цели, всегда есть возможность чуть выйти из зоны комфорта, где-то измениться самому, тем самым ты изменишь себя и мир вокруг себя к лучшему. Каждый сам для себя решает, что мелочи. Для меня главное – глобальные вещи, а все остальное мы можем поменять. Александра Каштанова:

Мы знаем, что в клипе принимали участие наши коллеги. Расскажите, легко ли на контакт шли журналисты, потому что политические обозреватели, ведущие новостей… Как это все происходило? Юлия Быкова:

Опять возвращаюсь к идее клипа, когда у человека есть какая-то цель, идея, мечта. Он одержим этой идеей, он видит ее везде. И вот у меня героиня, в какой-то степени это я, тоже была история, я после первых родов очень сильно поправилась, это если мы уже говорим не о внутреннем мире, а о внешней оболочке. Было достаточно много работы, чтобы привести себя в норму. Поэтому когда героиня сидит в своем мире, у нее все не так, все не то, любовь несчастная, человек заедает все проблемы вместо того, чтобы встать и заняться этими проблемами, решить, изменить себя. И ему уже с экрана говорит красивая артистка, говорит ведущий, говорит второй ведущий. И она понимает, что пора менять. Идет к холодильнику, все вредное выбрасывает. Бежит в спортзал, начинает заниматься собой. В конце клипа она становится такой, как хотела. Юрий Царев:

Она быстро проходит такой путь в течение клипа, но в реальной жизни так легко и просто все не получается. Дайте совет тем людям, которые не могут найти мотивацию.