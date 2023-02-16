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Наталья Кочанова встретилась с послом Пакистана в Беларуси

16 февраля 2023 09:47
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Роль парламентариев в международном сотрудничестве возрастает. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Наталья Кочанова сегодня, 16 февраля, встретилась с послом Пакистана в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе обсуждаемых вопросов – развитие отношений между странами на уровне парламентов.

Наталья Кочанова встретилась с послом Пакистана в Беларуси-1

В Совете Республики создана рабочая группа по сотрудничеству с исламским государством. На ответный шаг рассчитывает и белорусская сторона. Как неоднократно отмечала Наталья Кочанова, парламентский корпус является авторитетной общественно-политической силой, которая защищает национальные интересы государства. В современном мире наличие надежных партнеров необходимо. Для Беларуси проверенным другом является Пакистан. Напомним, страны сотрудничают по многим направлениям: сельское хозяйство, образование, культура и наука. В планах – развивать партнерство в сфере здравоохранения, а также экономическое взаимодействие для наращивания товарооборота. Тем более, что белорусская продукция пользуется широким спросом за рубежом.

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# Беларусь-Пакистан # общество # Наталья Кочанова # Саджад Хайдер Хан # Фотофакт

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