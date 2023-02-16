«Тут на час работы всего. А уже стоит четыре часа». Что говорят белорусы на ПП «Привалка»?
16 февраля Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы отказалась от обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем причины решения даже не удосужились назвать.
Начиная с осени 2019-го между странами действовали договоренности, которые в последнее время нарушались постоянно. Пункты пропуска работали с перебоями. Количество оформленных и фур, и легковушек постоянно не дотягивало до нормативного. За минувшие сутки оформили менее половины. После закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» именно на литовское направление рассчитывали грузоперевозчики.
– Сложно выбраться, потому что очень много по пропускам идет и у нас за сутки 200-300 метров.
– Как вы считаете, если будет перекрыт и этот путь, с чем связано такое решение?
– Не знаю, с чем связано. Чем дальше, тем хуже.
– Почему сейчас такая ситуация складывается?
– Все политика, однозначно.
– Тут на час работы всего. А уже стоит четыре часа, пять стоит недалеко зять. До вечера.
– Вы считаете, специально затягивают?
– Наверное.
– Запускают так, что мы за вчерашний день буквально 50-100 метров проехали. И больше мы не смогли, потому что не пропускают. Вообще нет никакой пропускной способности. Из Беларуси еду на Польшу.
– Что везете?
– Белорусский груз.
– Вы сначала пробовали через «Берестовицу»?
– Да, там закрыли. Мы приехали сюда – нас перенаправили на эту границу. Что нам остается делать? Что нам дальше делать?
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