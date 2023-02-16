«Тут на час работы всего. А уже стоит четыре часа». Что говорят белорусы на ПП «Привалка»?

16 февраля Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы отказалась от обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем причины решения даже не удосужились назвать.

Начиная с осени 2019-го между странами действовали договоренности, которые в последнее время нарушались постоянно. Пункты пропуска работали с перебоями. Количество оформленных и фур, и легковушек постоянно не дотягивало до нормативного. За минувшие сутки оформили менее половины. После закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» именно на литовское направление рассчитывали грузоперевозчики.

– Сложно выбраться, потому что очень много по пропускам идет и у нас за сутки 200-300 метров.

– Как вы считаете, если будет перекрыт и этот путь, с чем связано такое решение?

– Не знаю, с чем связано. Чем дальше, тем хуже.

– Почему сейчас такая ситуация складывается?

– Все политика, однозначно.