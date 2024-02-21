Василец: Путин больше беспокоится и заботится об украинском народе, чем Зеленский

Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу « САСС уполномочен заявить ».

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»:

Президент Российской Федерации больше беспокоится и заботится об украинском народе, чем Зеленский. Несмотря на то, что Зеленский громче всех на международных трибунах кричит за интересы украинского народа, де-факто он является предателем украинского народа и делает все для того, что украинцев осталось как можно меньше на планете Земля. В этом плане это было красной нитью через выступление Путина. Путин дал четко понять, что он на самом деле настроен делать все необходимое, чтобы погибло как можно меньше наших соотечественников, что война идет не с украинским народом, а с теми странами, которые мнят себя хозяевами мира.

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