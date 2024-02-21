Асноўны экіпаж 21-й экспедыцыі на МКС правёў перадэкзаменацыйную трэніроўку

Члены асноўнага экіпажа 21-й экспедыцыі на МКС выканалі трэніроўку «Тыпавыя палётныя суткі». Яны прадэманстравалі ўменне працаваць з сістэмамі расійскага сегмента Міжнароднай касмічнай станцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Члены асноўнага экіпажа 21-й экспедыцыі на МКС выканалі трэніроўку «Тыпавыя палётныя суткі». Яны прадэманстравалі ўменне працаваць з сістэмамі расійскага сегмента Міжнароднай касмічнай станцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
«Пражываючы» працоўны дзень на МКС, прадстаўніца Беларусі Марына Васілеўская, касманаўт Алег Навіцкі і астранаўт НАСА Трэйсі Дайсан выкарыстоўвалі веды, набытыя раней. Ім спатрэбіліся навыкі распазнання няштатных сітуацый, магчымых аварый і алгарытм іх прадухілення. Быў эксперымент па дыстанцыйным зандзіраванні Зямлі і запіс відэазвароту да зямлян. Зорная каманда заслужыла высокую ацэнку інструктараў.
Праз тыдзень на комплексных трэніроўках яна прадэманструе навыкі перад экзаменацыйнай камісіяй. Да запланаванага запуску карабля «Саюз МС-25», на якім экіпаж накіруецца на арбіту з касмадрома Байканур, застаецца роўна месяц.