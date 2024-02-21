Прямой эфир

Асноўны экіпаж 21-й экспедыцыі на МКС правёў перадэкзаменацыйную трэніроўку

21 февраля 2024 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Члены асноўнага экіпажа 21-й экспедыцыі на МКС выканалі трэніроўку «Тыпавыя палётныя суткі». Яны прадэманстравалі ўменне працаваць з сістэмамі расійскага сегмента Міжнароднай касмічнай станцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Асноўны экіпаж 21-й экспедыцыі на МКС правёў перадэкзаменацыйную трэніроўку-1

«Пражываючы» працоўны дзень на МКС, прадстаўніца Беларусі Марына Васілеўская, касманаўт Алег Навіцкі і астранаўт НАСА Трэйсі Дайсан выкарыстоўвалі веды, набытыя раней. Ім спатрэбіліся навыкі распазнання няштатных сітуацый, магчымых аварый і алгарытм іх прадухілення. Быў эксперымент па дыстанцыйным зандзіраванні Зямлі і запіс відэазвароту да зямлян. Зорная каманда заслужыла высокую ацэнку інструктараў.

Праз тыдзень на комплексных трэніроўках яна прадэманструе навыкі перад экзаменацыйнай камісіяй. Да запланаванага запуску карабля «Саюз МС-25», на якім экіпаж накіруецца на арбіту з касмадрома Байканур, застаецца роўна месяц.

# Космос # общество # Олег Новицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Ігар Карпенка: «Думаю, што грамадзяне актыўна прымуць удзел у галасаванні»
21 февраля 2024 08:29

Ігар Карпенка: «Думаю, што грамадзяне актыўна прымуць удзел у галасаванні»

Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Казань
21 февраля 2024 07:57

Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Казань

«Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать». Алёна Дзиодзина об эффективности власти
21 февраля 2024 07:46

«Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать». Алёна Дзиодзина об эффективности власти