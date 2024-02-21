Ігар Карпенка: «Думаю, што грамадзяне актыўна прымуць удзел у галасаванні»

Ігар Карпенка, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі:

Если сравнивать с кампаниями в 2018, 2019 годах, то в 2018 году в первый день голосовало 4,4 %, в 19-м – 4,7 %. Вчера у нас явка избирателей составила 5,94 %. Это достаточно высокая явка. В общей сложности итоговая цифра голосования досрочного – я посмотрел все предыдущие кампании, начиная с 2018 года, включая референдум – от 30 до 45 % варьируется итоговая цифра досрочного голосования по всем пяти дням.

Думаю, что граждане активно примут участие в голосовании, тем более что эти выборы мы впервые проводим в таком формате, такое количество депутатов избираем. Могу напомнить, что в общей сложности стране предстоит избрать 12 514 депутатов местных Советов и 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.