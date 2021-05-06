Ваш ребёнок хочет заняться бильярдом? Тренер рассказал, как выбрать разновидность этого вида спорта

Залог здорового образа жизни. Спорт бывает разным: от активного, энергозатратного до интеллектуального. Сегодня поговорим о разновидностях бильярда, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Одна из них – снукер. До 2006 года в нашей стране о нем мало кто знал, на слуху были всего два вида: русский бильярд и пул. Но после первого чемпионата Беларуси по бильярду эта игра стала популярной. И, к слову, не только у сильной половины человечества.

Сергей Васильев, руководитель направления снукер при Белорусской ассоциации бильярдного спорта:

Людям нравится, они приходят, интересуются. Очень много новых людей приходит, которые раньше к бильярду отношения не имели, но решили попробовать. В среднем регулярно играющих порядка 50 человек. Результаты есть только у наших спортсменок, представленных меньшинством. Все кубки и медали привозят нам девушки. У ребят ситуация сложнее не потому, что они хуже играют: они играют лучше девочек, но у ребят конкуренция намного больше. Поэтому пока только девушки – они отстаивают наши интересы и отстаивают достаточно успешно.

Сергей Геннадьевич с детства увлечен бильярдом. А в зрелом возрасте он решил поделиться опытом и знаниями с окружающими. В русском сложнее забить шар. Чем отличаются друг от друга три вида бильярда?

Сергей Васильев:

Так сложилось, что и жизнь, и работа, и хобби совместились. До снукера я являлся игроком в русский бильярд, и все вокруг этого у меня происходило. А снукер точно так же, как все: увидел по каналу «Евроспорт» и заинтересовался. Решил, что хотел бы, чтобы в этот вид бильярда у нас играло больше людей.

Прежде чем определиться, в какой вид спорта отправить детей, следует осознанно взвесить все «за» и «против» и проконсультироваться со специалистами.