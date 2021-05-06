«Могу сказать, что сердце трепетало». Жительница Гомеля рассказала о посещении братской могилы в Новобелицком районе

Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы по всей стране проходят многочисленные митинги: без внимания не остается ни одно имя, ни одно безымянное захоронение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Братская могила в Новобелицком районе Гомеля – одно из таких мест памяти. Здесь упокоены останки 258 солдат и офицеров Великой Отечественной. И только 40 из них остаются для потомков безымянными – их личности и судьбы еще только предстоит узнать. Известным и неизвестным героям в эти дни неизменно несут цветы в знак благодарности – за жизнь.

Марина Лапицкая, жительница Гомеля:

И сегодня, находясь в этом месте, могу сказать, что сердце трепетало. Я видела глаза людей, которые пришли вместе со мной сюда. И это говорит о том, что мы любим нашу страну, помним нашу историю и готовы стоять за нашу Родину, за нашу страну.