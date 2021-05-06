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Празднование 9 Мая в Минске. Какие развлечения приготовила белорусская армия?

06 мая 2021 15:45
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Новости Беларуси. Главные праздничные торжества, посвященные 9 Мая, по традиции пройдут в столице. Сердцем праздника станет центр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднование 9 Мая в Минске. Какие развлечения приготовила белорусская армия?-1

В числе организаторов и белорусская армия. Военно-исторические реконструкции, катания на квадроциклах, спортивные состязания и солдатская каша – это лишь часть праздничной программы, которая ждет белорусов. Финальным аккордом 9-го Мая станет праздничный фейерверк. Залпы будут запущены в пяти точках Минска и в областных центрах одновременно – в 23.00. Безопасность массового празднования будет обеспечена сотрудниками МВД.

«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске

Празднование 9 Мая в Минске. Какие развлечения приготовила белорусская армия?-4

Владимир Станилевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка МВД Беларуси:
Будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, произведен осмотр территории саперно-пиротехническими группами. Для лиц особой категории (ветераны, граждане с малолетними детьми, инвалиды) будут оборудоваться отдельно контрольно-пропускные пункты для скорейшего их прохождения. Личный состав органов внутренних дел готов к обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Празднование 9 Мая в Минске. Какие развлечения приготовила белорусская армия?-7

Главные герои праздника – ветераны. Они продолжают принимать поздравления. К сожалению, герои уходят от нас. По последним данным, в стране проживает 3 337 ветеранов.

# День Победы # общество # Владимир Станилевич # Фотофакт

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