Празднование 9 Мая в Минске. Какие развлечения приготовила белорусская армия?

Новости Беларуси. Главные праздничные торжества, посвященные 9 Мая, по традиции пройдут в столице. Сердцем праздника станет центр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе организаторов и белорусская армия. Военно-исторические реконструкции, катания на квадроциклах, спортивные состязания и солдатская каша – это лишь часть праздничной программы, которая ждет белорусов. Финальным аккордом 9-го Мая станет праздничный фейерверк. Залпы будут запущены в пяти точках Минска и в областных центрах одновременно – в 23.00. Безопасность массового празднования будет обеспечена сотрудниками МВД. «Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске

Владимир Станилевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка МВД Беларуси:

Будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, произведен осмотр территории саперно-пиротехническими группами. Для лиц особой категории (ветераны, граждане с малолетними детьми, инвалиды) будут оборудоваться отдельно контрольно-пропускные пункты для скорейшего их прохождения. Личный состав органов внутренних дел готов к обеспечению правопорядка и безопасности граждан.