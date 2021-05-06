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Владимир Караник: «В отличие от очень многих стран, мы сохранили инфекционную службу»

06 мая 2021 15:40
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Новости Беларуси. В Ивье после реконструкции открыли инфекционный корпус Центральной районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник: «В отличие от очень многих стран, мы сохранили инфекционную службу»-1

Всего отделение может разместить более 30 пациентов, в палатах предусмотрены все условия для комфортного пребывания больных – например, отдельный вход в каждый бокс. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для эффективного лечения, в том числе обеспечены точки подачи кислорода. В чистой зоне появились помещения для медицинского персонала, а на втором этаже – современная клинико-диагностическая лаборатория.

Владимир Караник: «В отличие от очень многих стран, мы сохранили инфекционную службу»-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
В отличие от очень многих стран, мы сохранили инфекционную службу. Мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу со своими лабораториями, достаточно с хорошими ресурсами и инфекционные корпуса. Они, во-первых, позволяют в спокойном периоде оказывать помощь пациентам с инфекционной патологией. А с другой стороны, в случае, как показала пандемия, наличие специалистов-инфекционистов позволяет в достаточно короткие сроки в инфекционные корпуса переоборудовать абсолютно любую больницу.

Владимир Караник: «В отличие от очень многих стран, мы сохранили инфекционную службу»-7

Открытие инфекционного корпуса завершило проект реконструкции ивьевской больницы. Ранее здесь обновили лечебный и поликлинический корпуса, благоустроили территорию и организовали безбарьерную среду. Общая стоимость проекта – более пяти миллионов рублей. Эти деньги были направлены благодаря госпрограмме по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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