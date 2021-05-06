Владимир Караник: «В отличие от очень многих стран, мы сохранили инфекционную службу»

Новости Беларуси. В Ивье после реконструкции открыли инфекционный корпус Центральной районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего отделение может разместить более 30 пациентов, в палатах предусмотрены все условия для комфортного пребывания больных – например, отдельный вход в каждый бокс. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для эффективного лечения, в том числе обеспечены точки подачи кислорода. В чистой зоне появились помещения для медицинского персонала, а на втором этаже – современная клинико-диагностическая лаборатория.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

В отличие от очень многих стран, мы сохранили инфекционную службу. Мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу со своими лабораториями, достаточно с хорошими ресурсами и инфекционные корпуса. Они, во-первых, позволяют в спокойном периоде оказывать помощь пациентам с инфекционной патологией. А с другой стороны, в случае, как показала пандемия, наличие специалистов-инфекционистов позволяет в достаточно короткие сроки в инфекционные корпуса переоборудовать абсолютно любую больницу.