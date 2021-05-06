В русском сложнее забить шар. Чем отличаются друг от друга три вида бильярда?

Залог здорового образа жизни. Спорт бывает разным: от активного, энергозатратного до интеллектуального. Сегодня поговорим о разновидностях бильярда. Одна из них – снукер, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. До 2006 года в нашей стране о нем мало кто знал, на слуху были всего два вида: русский бильярд и пул. Но после первого чемпионата Беларуси по бильярду эта игра стала популярной. Давайте разберемся, чем отличаются все три вида.

Сергей Васильев, руководитель направления снукер при Белорусской ассоциации бильярдного спорта:

Если сравнивать по оборудованию, то самое большое различие – это между снукером и русским – и пулом, потому как в снукере и в русском большие столы, 12 футов (3,6 метра), – это вот такие, как представлены здесь, а в пуле же самый большой профессиональный стол 9 футов (2,7 метра), то есть он меньше, он так задуман. В снукере лузы среднего размера, плюс еще имеют немножко закругленную форму. В русском и в пуле они имеют прямую форму. В русском размер лузы почти равен размеру шарика, а в пуле он равен почти двум размерам шарика.

В русском бильярде сложнее забить шар, плюс ко всему столы больших размеров. В снукере – другая история: трудности вызывают маленькие шары и особая форма луз.