Ей всего 16. История минчанки, которая стала чемпионкой мира по снукеру

Мы побывали в гостях у одной из юных чемпионок нашей страны. Знакомьтесь, Альбина. Ей всего 16, но за плечами уже множество покоренных вершин, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Альбина Лещук, чемпион мира по снукеру среди юниоров:

Когда мне было восемь лет, мой папа занимался бильярдом. Он русским увлекался, у нас стоял русский стол, и я один раз захотела прийти к нему на тренировку, его тренер меня пригласил. Я там посидела, посмотрела, и потом мне предложили начать играть в пул, а через пару месяцев перевели на снукер.

Интересно, чем же увлекла юное дарование игра? Ведь этот вид спорта принято считать мужским – девушки в его сторону засматриваются редко.

Альбина Лещук:

Привлекает, что в этой игре нужно думать – это очень интересно. Также много знакомств заводишь, много связей, можно путешествовать. Очень нравится, когда выигрываешь – это дает мотивацию играть и тренироваться еще больше. Кстати, о путешествиях. Благодаря спорту Альбина уже исколесила полмира и открыла для себя даже дальние уголки планеты. Ваш ребёнок хочет заняться бильярдом? Тренер рассказал, как выбрать разновидность этого вида спорта

Альбина Лещук:

Могу выделить такие места, как Китай. Мы ездили на чемпионат мира. Там очень красивая культура. Болгария, Германия, Бельгия – европейские страны по большей части. Соседи: Польша, Украина, Литва, Латвия. В копилке спортсменки уже около 20 стран. О своих первых поездках и победах Альбина вспоминает с замиранием сердца.

Альбина Лещук:

Помню, я месяц только занималась, были соревнования по пулу, и я там заняла третье место. Там было, конечно, немного участниц, но это самые яркие воспоминания, где я получила свою первую медаль. Когда я смотрю по телевизору, я вдохновляюсь игроками, смотрю на них и понимаю, что если буду тренироваться, то я тоже могу быть как они, достигать таких же больших результатов. Самое ценное – это первое место на чемпионате мира до 16 лет среди юниорок в 2019 году в Тюмени, в России.

Первое место, второе, третье. Дважды покоренный чемпионат Европы в командном зачете, а то ли еще будет. Родители гордятся успехами дочери и всячески ее поддерживают.

Владимир Лещук, отец:

Я очень рад. Дело в том, что я когда-то занимался лыжным спортом и не успел воплотить свои мечты. У меня таких ярких результатов не было. А здесь я в дочери, получается, восполнил свои мечты, то, о чем мечтал с детства. Если бы не этот вид спорта, я бы вряд ли побывал бы в таких странах, как Китай или Израиль, а так это очень здорово, познаешь мир, кругозор, классно просто. Самая значимая победа – это, конечно, победа на чемпионате мира среди юниоров до 16 лет. Причем мы шли поступью, сначала у нас было третье место, потом второе и, наконец-то, первое место. Это довольно сложный вид спорта. Здесь должно быть очень развито мышление и, в первую очередь, терпение. Добиться серьезных результатов через год-два практически нереально. Серьезные результаты пойдут лет через пять.