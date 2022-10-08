«Вам заплачено – покажите, что вы можете». В КГБ рассказали, как Запад манипулирует беглыми

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Вам заплачено – покажите, что вы можете. Пока не очень получается. Рельсовая война. Сами признают, что две акции, которые закончились тем, что наши друзья и коллеги из МВД применили огнестрельное оружие, после этого тишина на железной дороге. На Западе их просто взрывают, расстреливают из РПГ и никто не церемонится. Сейчас сформированы вооруженные формирования в Украине, их на самом деле не два и не три, они раскололись. Полк Калиновского раскололся, сейчас фактически финансируется там так называемый батальон Террор. Они регулярно гибнут, их там осталось не более 100 человек. Реально на поле боя участвуют человек 10-20, остальные медийные фигуры. Они собирают деньги, у них свой пресс-секретарь появился. Но у них раскололось на Террор (отдельное подразделение, тайное), но для нас оно не тайное, они курируются плотно украинской военной разведкой. Есть Погоня, есть так называемый полк, Прокопьев пытался создавать, его реально включили в 8-й полк Хмельницкий, бывшая 8-я бригада. Взят спецназ Советского Союза, они тренируются, дельтапланы и прочее. Там в основном наши беглые военные. В Польше они включают формирования территориальной обороны. Есть подразделения наших земляков, которые поляки тренируют для заброски в Беларусь. В Литве на базе корпуса стрелков, это в телевидении было видно, тоже есть такое подразделение. Все они нацелены на совершение терактов в Беларуси.

Евгений Пустовой:

Как это могут сделать те, кто постоянно призывает ужесточить санкции? Что бы мы все пропали. Не пропали – теперь призывают нас уничтожить. Они мечтают, что придут украинские нацики и вырежут всю Беларусь. То есть и своих родителей, и своих учителей. Запомните, белорусы, давить вас санкционными удавками и убивать вас западными «хаймарсами» призывает элита под знаменами БЧБ.