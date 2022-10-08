МАРТ: «Все контролирующие органы выходят на проверку уровня ценообразования»

Новости Беларуси. После принятия Директивы Президента в Генеральной прокуратуре, комментируя документ о недопустимости роста цен, отметили, что во всех регионах вопрос соблюдения законодательства поставлен на особый контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В случае выявления нарушений меры будут жесткими. Александр Лукашенко поставил четкие задачи, при выполнении которых в фокусе особого внимания чиновников должно быть благосостояние белорусов.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Все контролирующие органы выходят на проверку уровня ценообразования. И не только в торговых объектах, это касается и предприятий, и импортеров, поэтому здесь мы всей страной посмотрим, как выполняется поручение главы государства и постановление правительства. В случае обнаружения нарушений будут в соответствии с законодательством вынесены соответствующие предписания, вплоть до закрытия торговых объектов и закрытия деятельности тех субъектов, которые нарушают поручения Президента и постановление правительства.

Создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики, которой поручено в 10-дневный срок разработать и представить в Совмин предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования и обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка. В свою очередь правительство должно будет до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.