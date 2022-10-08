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МАРТ: «Все контролирующие органы выходят на проверку уровня ценообразования»

08 октября 2022 18:30
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Новости Беларуси. После принятия Директивы Президента в Генеральной прокуратуре, комментируя документ о недопустимости роста цен, отметили, что во всех регионах вопрос соблюдения законодательства поставлен на особый контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В случае выявления нарушений меры будут жесткими. Александр Лукашенко поставил четкие задачи, при выполнении которых в фокусе особого внимания чиновников должно быть благосостояние белорусов.  

МАРТ: «Все контролирующие органы выходят на проверку уровня ценообразования»-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Все контролирующие органы выходят на проверку уровня ценообразования. И не только в торговых объектах, это касается и предприятий, и импортеров, поэтому здесь мы всей страной посмотрим, как выполняется поручение главы государства и постановление правительства. В случае обнаружения нарушений будут в соответствии с законодательством вынесены соответствующие предписания, вплоть до закрытия торговых объектов и закрытия деятельности тех субъектов, которые нарушают поручения Президента и постановление правительства.  

МАРТ: «Все контролирующие органы выходят на проверку уровня ценообразования»-4

Создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики, которой поручено в 10-дневный срок разработать и представить в Совмин предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования и обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка. В свою очередь правительство должно будет до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.  

МАРТ: «Все контролирующие органы выходят на проверку уровня ценообразования»-7

Участники совещания во Дворце Независимости, впрочем, как и вся вертикаль власти, посыл Президента услышали и немедленно приступили к реализации. Накануне был введен мораторий на повышение цен на лекарства и изделия медназначения. Жители Беларуси также могут принять участие в контроле за ценами. О недочетах в торговле можно сообщить на короткий номер 191. Как сообщили в Комитете госконтроля, уже поступило более 40 сообщений по данному вопросу. Информация оперативно передается мобильным группам, работающим в Минске и регионах страны, для изучения и проверки. Перед предприятиями стоит задача искать резервы для снижения затрат. Товары на полках магазинов должны быть по справедливой цене, но при этом это не должно идти в ущерб качеству.  

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что будут пресечены любые действия, которые могут нарушить стабильность рынка.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Алексей Богданов # Наталья Кочанова # Фотофакт

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