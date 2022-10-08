«112 добрых дел». Как юные спасатели помогают одиноким пенсионерам?

Новости Беларуси. В эти дни десятки юных спасателей по всей стране помогают одиноким пенсионерам справиться с домашними обязанностями. Республиканская акция «112 добрых дел» – это помощь не только словом, когда людям преклонного возраста напоминают о правилах безопасности, но и реальными делами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежный десант готов покосить траву, наколоть дрова, навести порядок на грядках и во дворе. И в буквальном смысле спасти одиноких людей от лишней нагрузки.

Деточки, спасибо, что вы приехали. Большое вам спасибо. У меня столько работы, а сама я не в силах.

Последние дни бабьего лета жители частного сектора проводят в хлопотах. Еще неделю назад Татьяна Емельяновна из деревни Тараново переживала: успеют ли они с мужем справиться со всеми делами до первых холодов. К большой радости пенсионеров на помощь пришли юные спасатели.

Татьяна Кунишникова, жительница деревни Тараново:

Если бы вы чаще приезжали, чай бы попили, не только в огороде работали. Теперь, сами знаете, осень, надо убирать, все спрятать. Большое спасибо вам за все.

План работы такой: наносить воды в баню, сложить дрова, подмести во дворе, убрать листву в огороде, помочь в саду. На все про все у молодых людей ушло два часа. В знак благодарности – вкусное спасибо, румяные яблоки.

– Будьте здоровеньки.

– Спасибо.

Валентин Янушевич, представитель молодежной организации юных спасателей-пожарных:

Мы – юные спасатели, я планирую связать свою жизнь с МЧС. У меня у самого есть бабушки, я помогаю им. Осенью очень много работы, поэтому нужно приходить не только своим бабушкам помогать, но еще и нуждающимся людям.

Ксения Карпенко, представитель молодежной организации юных спасателей-пожарных:

Мне нравится помогать людям, потому что, когда они говорят спасибо, у меня на душе становится теплее.

Юлия Мычка, корреспондент:

За время акции «112 добрых дел» юные спасатели только в Могилевской области помогут справиться с домашними делами более 100 людям преклонного возраста.

Учащиеся политехнического колледжа навещают бывшую медсестру Светлану Сивцову. Ее дети живут далеко. Справляться с ежедневными заботами готова соцработник, а вот помощь во дворе очень кстати. Для многих пенсионеров такие гости – целое событие. Ведь ребята не только протягивают руку помощи, но и несут живое общение, которого одиноким пожилым людям зачастую не хватает.

Илья Ковров, представитель молодежной организации юных спасателей-пожарных:

Людям надо как-то помогать, потому что, когда такой преклонный возраст, не все дети, которые раньше были с ними, могут приехать. Кто поехал в другую страну, кто-то работает, у кого-то уже своя семья. В гости молодежь приходит не с пустыми руками, к чаю несут сладости. К беседе подключаются работники МЧС. Для того чтобы обезопасить, а может, и сохранить кому-то жизнь, устанавливают пожарные извещатели.