«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля

Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Об этом 3 июля заявил Александр Лукашенко, принимая парад к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Эти слова главнокомандующий адресовал тем, кто снова сеет вражду, пытается втянуть в войну и нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но цена, которую белорусский народ заплатил за мир и счастливое будущее, слишком велика, чтобы поддаваться на провокации. Мы не позволим тем, чьи амбиции непомерны и слишком схожи с идеологией фашистов, перечеркнуть жертвы наших предков, героев, живых свидетелей истории – ветеранов. Потому сегодня мы как никогда бдительны и готовы защитить самое дорогое, что есть: независимость и мир. Военный парад – это не угроза, но предупреждение. Александр Лукашенко: ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Подробнее.

У меня сын учится в суворовском училище. Вот пришли на него посмотреть. Прямо гордость берет, радость за это.

После войны была разруха, за эти 80 лет страна наша стала действительно процветающей, красивой, сильной, мощной, а, по сути, военные – это вообще.

Наши деды воевали, отцы, а сейчас внуки служат, отдают честь Родине. Защищают нас, чтобы мы спали спокойно.

С чувством гордости, с чувством радости за своих родителей. 87, 86 лет, 3-4 года им было, когда началась война. Я и за них тоже здесь, за прадедов сожженных.

Не только белорусские военные прошли дорогой памяти вместе с теми, кто разделяет наши взгляды на мирную жизнь. Участие в параде приняли представители семи государств. В их числе главный союзник – Россия. И среди зрителей торжественных мероприятий были гости из самых разных стран. Лукашенко: 80 лет назад отгремели последние бои за Минск, но эти залпы отдаются эхом в нашей памяти. Подробности.

Снежана Тодорова, председатель Союза болгарских журналистов:

Была приятно удивлена тем уважением, которым ваш Президент почтил память всех, кто участвовал в войне, всех национальностей. Самое главное – можно вам благородно позавидовать, что вы не растеряли свою историю, что ее бережете, храните и передаете будущим поколениям. Потому что, к сожалению, в сейчас Европе идет фальсификация истории, что не может привести ни к чему хорошему.

Маттео Педжо, руководитель Комитета солидарности с Беларусью (Италия):

Нас очень впечатлила мощь, дисциплина, технология и вообще единство между армией Беларуси и народом. Понимаем, что это народ мирный, но который очень любит свою страну, не готов ее никому отдать и имеет очень высокую мораль.