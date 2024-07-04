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«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля

04 июля 2024 07:25
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Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Об этом 3 июля заявил Александр Лукашенко, принимая парад к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Эти слова главнокомандующий адресовал тем, кто снова сеет вражду, пытается втянуть в войну и нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-1

Но цена, которую белорусский народ заплатил за мир и счастливое будущее, слишком велика, чтобы поддаваться на провокации. Мы не позволим тем, чьи амбиции непомерны и слишком схожи с идеологией фашистов, перечеркнуть жертвы наших предков, героев, живых свидетелей истории – ветеранов. Потому сегодня мы как никогда бдительны и готовы защитить самое дорогое, что есть: независимость и мир. Военный парад – это не угроза, но предупреждение.

Александр Лукашенко: ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Подробнее.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-4

У меня сын учится в суворовском училище. Вот пришли на него посмотреть. Прямо гордость берет, радость за это.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-7

После войны была разруха, за эти 80 лет страна наша стала действительно процветающей, красивой, сильной, мощной, а, по сути, военные – это вообще.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-10

Наши деды воевали, отцы, а сейчас внуки служат, отдают честь Родине. Защищают нас, чтобы мы спали спокойно.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-13

С чувством гордости, с чувством радости за своих родителей. 87, 86 лет, 3-4 года им было, когда началась война. Я и за них тоже здесь, за прадедов сожженных.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-16

Не только белорусские военные прошли дорогой памяти вместе с теми, кто разделяет наши взгляды на мирную жизнь. Участие в параде приняли представители семи государств. В их числе главный союзник – Россия. И среди зрителей торжественных мероприятий были гости из самых разных стран.

Лукашенко: 80 лет назад отгремели последние бои за Минск, но эти залпы отдаются эхом в нашей памяти. Подробности.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-19

Снежана Тодорова, председатель Союза болгарских журналистов:
Была приятно удивлена тем уважением, которым ваш Президент почтил память всех, кто участвовал в войне, всех национальностей. Самое главное – можно вам благородно позавидовать, что вы не растеряли свою историю, что ее бережете, храните и передаете будущим поколениям. Потому что, к сожалению, в сейчас Европе идет фальсификация истории, что не может привести ни к чему хорошему.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-22

Маттео Педжо, руководитель Комитета солидарности с Беларусью (Италия):
Нас очень впечатлила мощь, дисциплина, технология и вообще единство между армией Беларуси и народом. Понимаем, что это народ мирный, но который очень любит свою страну, не готов ее никому отдать и имеет очень высокую мораль.

«Вам можно благородно позавидовать». Иностранцы делятся своим впечатлением от парада 3 июля-25

В юбилей героических событий парад по-настоящему масштабный: в нем приняли участие более 5 000 военнослужащих и около 300 единиц техники. После военной части началась театрализованная программа. По столичным магистралям проследовали и образцы современной мирной белорусской техники как пример достижений за годы суверенитета.

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко

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