Беларусь отметила День Независимости – яркие кадры праздничного салюта в Минске

Страна отмечает День Независимости и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. У стелы «Минск – город-герой» под мирным небом белорусской столицы развернулся грандиозный гала-концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые мероприятие проходит под эгидой Союзного государства. Братская дружба народов Советского Союза и их вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне – главная тема музыкального вечера.

Константин Герцев, корреспондент: Вечерняя кульминация торжественных мероприятий в столице традиционно у стелы «Минск – город-герой». В этом году гала-концерт под символическим названием «Героям-победителем – память на век» впервые проходит под эгидой Союзного государства. На одной сцене артисты из Беларуси и России, на помощь им приехали и коллеги из Казахстана. В этот момент уже подходит к своему концу также ежегодная акция «Споем гимн вместе».

С 2007 года, когда впервые отмечался десятилетний юбилей празднования Дня Независимости, именно 3 июля эта акция зародилась. Ее поддержал Президент, и, конечно, наши коллеги с других телеканалов. И сегодня эта акция живет. И, как мы видим, собравшиеся сегодня здесь, на проспекте Победителей подпевают, может быть, не громко, но все же гимн звучит в сердцах белорусов.

На этой сцене последние два часа исполняли свои хиты известные артисты из Беларуси и России. Конечно, красной линией проходит подвиг наших дедов в годы Великой Отечественной войны, как они добывали Победу. Это очень знаменательно для Беларуси в 80-ю годовщину освобождения нашей страны.

Этот год также был знаменателен в сотрудничестве Беларуси и России. Здесь можно говорить и про политику, и про экономику, и, конечно же, про военное сотрудничество. Но под занавес этого великого праздника хочется говорить про культуру. И она, конечно, тоже сегодня состоялась. Артисты еще раз доказали и показали, что нам есть чем гордиться. Наше творчество, наша история могут звучать громко, четко и без оглядки, будь то на Запад или на другие векторы – Восток, Юг, Север. Мы можем многое!