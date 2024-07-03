«Самоделы» партизан. Какое оружие изготавливали народные мстители в полевых условиях?

Сразу же в глаза бросается отличительная особенность – два спусковых крючка. Такая модификация этого механизма обеспечивает стрельбу в двух режимах: не только очередями, но и одиночную. В этом образце практически все детали не заводские – самодел. Только ствол из профессиональных оружейных мастерских. Его конструктор-партизан не мог самостоятельно изготавливать. Поэтому в дело шел готовый. Скорее всего эту часть оружия сняли с вышедшего из строя пистолета-пулемета ППШ.

Василий Пчельников, заведующий сектором реставрации Музея истории Великой Отечественной войны:

Используются различные детали, то есть пружины, что нельзя было изготовить в кустарных условиях, применялись какие-то заводские, от чего-то брались детали, и они применялись. Все остальное делалось именно для такого оружия. Для такого образца деталей нет. Все надо было изготавливать заново. Поражает то, что можно было в условиях леса, не имея серьезного оборудования – ни токарного, ни фрезерного – изготавливать такие вещи.