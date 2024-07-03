Опередили компанию, которая доминирует на мировом рынке – как в Беларуси производят стволовые клетки?

Вероника Макаревич, корреспондент:

Шанс на жизнь. Трансплантология – одна из самых инновационных отраслей медицины во всем мире. Она объединяет высокие технологии, классическую научную школу и, конечно же, виртуозность хирургов. Ставку на развитие этой области Беларусь сделала более 15 лет назад. Сегодня талантливые врачи продолжают бороться за жизнь каждого и ежедневно в операционных совершают новые подвиги.

На данный момент в Беларуси один из самых коротких листов ожидания на трансплантацию почки.