Опередили компанию, которая доминирует на мировом рынке – как в Беларуси производят стволовые клетки?

Вероника Макаревич, корреспондент:
Шанс на жизнь. Трансплантология – одна из самых инновационных отраслей медицины во всем мире. Она объединяет высокие технологии, классическую научную школу и, конечно же, виртуозность хирургов. Ставку на развитие этой области Беларусь сделала более 15 лет назад. Сегодня талантливые врачи продолжают бороться за жизнь каждого и ежедневно в операционных совершают новые подвиги.
На данный момент в Беларуси один из самых коротких листов ожидания на трансплантацию почки.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, академик НАН Беларуси:
Постепенно из года в год путем наращивания объемов, открытия трансплантационных центров в регионах Республики Беларусь, начиная от Бреста, Гомеля, Витебска, Гродно, мы смогли сделать так, что ежегодно выполняем больше операций, чем у нас находится пациентов в листе ожидания. Среднестатистический белорус ждет этой операции 150 дней. Для сравнения скажем, что в такой развитой стране, как Великобритания лист ожидания превышает тысячу суток.
Добро пожаловать в колыбель будущего. В этой лаборатории изучают уникальные свойства стволовых клеток. Этот метод врачи используют тогда, когда другие уже не работают.
Светлана Кривенко, заместитель директора по научной работе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Мы работаем с биоматериалом, как самих пациентов, так и с донорским биоматериалом. Сегодня по объему производимых стволовых клеток для клеточной терапии наша лаборатория является бесспорным лидером не только Республики Беларусь, но и всего постсоветского пространства.
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