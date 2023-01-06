Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?

7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – Спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Скажите, что у вас в руках, с чем вы пришли?

Валентина Гурьянова, православная многодетная мама:

Я пришла с пособиями, которые мы используем в нашей семье. У меня четверо деток. Мы этот праздник, Рождество Христово, очень любим, ценим, чтим. Вообще, важно сказать, вокруг чего вращается эта предрождественская суета. Она должна вращаться вокруг самого главного – явившегося в мир Богомладенца Христа. Все, что мы делаем в эти праздничные дни с детками, посвящено именно этому явлению важнейшему, ценнейшему, которое ждали тысячелетиями многие народы, весь мир.

Алеся Лакина:

Вы это делаете вместе со своими детьми?

Валентина Гурьянова:

Да, конечно, мы делаем все вместе. Допустим, это рождественская звезда, мы сделали ее вместе с детками. В центре у нас икона Рождества Христова. Украшена тоже детками, они делали свою аппликацию. В рождественские колядки после наступления Рождества Христова и до праздника Крещения Господнего мы с детками приделываем здесь палочку, ленточки и идем возвестить весть о родившимся младенце Христе нашим соседям, близким.

Валентина Гурьянова:

Второе, то что вы заметили здесь – это адвент-календарь. Сейчас очень много в продаже разных календариков. В основном они какого содержания – наполнены всякими конфетками на каждый день до Рождества.

Валентина Гурьянова:

У нас такой трудолюбивый календарик в этом плане. У нас задания. В каждом окошке у нас здесь расположены задания. Мы открываем с детками и делаем к празднику какой-то труд. Алеся Лакина:

Какого плана задания, поделитесь.