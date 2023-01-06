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Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?

06 января 2023 19:55
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7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – Спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Скажите, что у вас в руках, с чем вы пришли?

Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?-1

Валентина Гурьянова, православная многодетная мама:
Я пришла с пособиями, которые мы используем в нашей семье. У меня четверо деток. Мы этот праздник, Рождество Христово, очень любим, ценим, чтим. Вообще, важно сказать, вокруг чего вращается эта предрождественская суета. Она должна вращаться вокруг самого главного – явившегося в мир Богомладенца Христа. Все, что мы делаем в эти праздничные дни с детками, посвящено именно этому явлению важнейшему, ценнейшему, которое ждали тысячелетиями многие народы, весь мир.

Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?-4

Алеся Лакина:
Вы это делаете вместе со своими детьми?

Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?-7

Валентина Гурьянова:
Да, конечно, мы делаем все вместе. Допустим, это рождественская звезда, мы сделали ее вместе с детками. В центре у нас икона Рождества Христова. Украшена тоже детками, они делали свою аппликацию. В рождественские колядки после наступления Рождества Христова и до праздника Крещения Господнего мы с детками приделываем здесь палочку, ленточки и идем возвестить весть о родившимся младенце Христе нашим соседям, близким.

Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?-10

Валентина Гурьянова:
Второе, то что вы заметили здесь – это адвент-календарь. Сейчас очень много в продаже разных календариков. В основном они какого содержания – наполнены всякими конфетками на каждый день до Рождества.

Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?-13

Валентина Гурьянова:
У нас такой трудолюбивый календарик в этом плане. У нас задания. В каждом окошке у нас здесь расположены задания. Мы открываем с детками и делаем к празднику какой-то труд.

Алеся Лакина:
Какого плана задания, поделитесь.

Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?-16

Валентина Гурьянова:
Например, мы валяем новогодние елочные игрушки, в другой день печем пряники, в третий день делаем рождественские открытки. Так каждый день ребенок делает посильный по его возрасту труд.

Валяем ёлочные игрушки, печём пряники и делаем открытки. Какие рождественские традиции есть в белорусской семье?-19

Валентина Гурьянова:
Конечно, в конце, когда уже наступает Рождество Христово, самое главное – помнить о том, что в центре Господь, Христос. Прийти обязательно на рождественскую службу в храм. Потому что для чего явился младенчик Христос в мир? Для того, чтобы спасти человека. Поэтому очень важно всем людям дойти до храма, исповеди, причастия. Все остальное как бы прикладывается к этому. После наступления Рождества Христова у нас уже здесь прикрепляется такой праздничный пакетик с угощениями. Все, кто потрудился, тогда может каждый день получать угощение.

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# Рождество # общество # Алеся Лакина # Валентина Гурьянова # Фотофакт

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