Новый год будет удачным. Почему надо пускать колядовщиков в дом?
7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я слышала такое, что первому колядовщику обязательно нужно открыть дверь, а остальным можно не открывать. Отец Виталий, это грех не открывать остальным?
Виталий Малишевский, настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:
С какой стати? Не знаю, это как-то не по-христиански.
Алеся Лакина:
Не по-христиански. Все-таки грех?
Виталий Малишевский:
Надо принимать каждого человека. Если кто-то просто не в силах, пускай закрывает, помолившись.
Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:
Я хотела добавить на счет открывать колядовщику. Они же несли добро, счастье в дом. Считалось, что обязательно нужно открыть. Например, когда я была в деревне, там люди ждали. То есть они даже спрашивали: «Вы к нам придете или не придете?» То есть там действительно люди ждут и верят в то, что, если придут колядовщики, значит будет удачным новый год.
Алеся Лакина:
Вы ждете, готовите конфеты?
Алена Павлова:
У нас, например, если я дома в Гомеле, то ходят дети. Мы открываем. Но это не театрализованно, просто детки ходят. Конечно, мы их угощаем. Это больше как порадовать деток.
Виталий Малишевский:
Более того, наоборот, не принять колядовщиков считалось неприятностью. Все печалились, если к ним колядовщики не заглянули. Они ждали. Как же так? Что-то не то.
Алеся Лакина:
Это гадание.
Виталий Малишевский:
Нет, это не гадание.
Алеся Лакина:
Отец Виталий, к гаданиям церковь относится плохо – это суеверие.
Виталий Малишевский:
Они хотели принять радость этих людей, порадоваться с ними. Поэтому, если может, у колядовщиков уже сил не хватило, и они не дошли, значит кто-то остался в печали. Я думаю, что правильные колядовщики доходили и доходят всегда до тех, кто их ждет.
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