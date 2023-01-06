Новый год будет удачным. Почему надо пускать колядовщиков в дом?

7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я слышала такое, что первому колядовщику обязательно нужно открыть дверь, а остальным можно не открывать. Отец Виталий, это грех не открывать остальным?

Виталий Малишевский, настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

С какой стати? Не знаю, это как-то не по-христиански. Алеся Лакина:

Не по-христиански. Все-таки грех? Виталий Малишевский:

Надо принимать каждого человека. Если кто-то просто не в силах, пускай закрывает, помолившись.

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Я хотела добавить на счет открывать колядовщику. Они же несли добро, счастье в дом. Считалось, что обязательно нужно открыть. Например, когда я была в деревне, там люди ждали. То есть они даже спрашивали: «Вы к нам придете или не придете?» То есть там действительно люди ждут и верят в то, что, если придут колядовщики, значит будет удачным новый год. Алеся Лакина:

Вы ждете, готовите конфеты? Алена Павлова:

У нас, например, если я дома в Гомеле, то ходят дети. Мы открываем. Но это не театрализованно, просто детки ходят. Конечно, мы их угощаем. Это больше как порадовать деток.