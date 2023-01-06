Обязательно 12 блюд. Что должно быть на рождественском столе?

7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

У белорусов этот период – сакральное время от Рождества до Святого Крещения называлось Коляды. Что в это время вообще делали и что нужно было делать? Нужно сохранять традиции, передавать их из поколения в поколение. То же самое раньше у белорусов. Что делали, например, на первый день, второй и третий? Например, 25 декабря, начиная с католического Рождества, люди прибирали в доме, готовились к празднику, после поста накрывали на стол. Обязательным угощением была постная кутья. Вообще, кутья – это было такое традиционное блюдо, которое обязательно использовали на протяжении этих Коляд. Их было три – это постная, потом богатая на Новый год и уже на Крещение была такая бедная кутья. На католическое Рождество 25 декабря обязательно все убирали в доме, готовились, накрывали на стол. Под скатерть обязательно клали сено, что символизировало, когда Иисус Христос родился, его клали на сено. Так же считалось, что нельзя было садиться за стол до первой звезды. Потому что опять же символизировало, что звезда, которая появляется на небе, указывала путь, где родился младенец. То есть все это было взаимосвязано. На Новый год уже был богатый стол. Он был больше, там было 12 блюд обязательно. Было изобилие, потому что они встречали Новый год. Например, в сравнении с постной кутьей, ставили уже богатую кутью, много всего в нее добавляли. На Крещение была уже такая бедная кутья. Обязательно нужно было идти в церковь, брать воду и окроплять все, что есть в доме, возле дома. Считалось, что это будет служить оберегом на будущий год.

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