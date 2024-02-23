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Представители футбольных команд БГПУ пришли на досрочное голосование

23 февраля 2024 14:51
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Проголосовать заранее решили и студенты педагогического университета имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У многих плотный учебный график переплетается с тренировочным процессом.

Представители футбольных команд БГПУ пришли на досрочное голосование-1

Будущие учителя физкультуры активно занимаются спортом и часто выступают на отечественных соревнованиях, представляя свой вуз. Поэтому возможность сделать выбор досрочно – подходящий для них вариант. Сегодня на участок пришли и представители футбольной и мини-футбольной команды университета.

Представители футбольных команд БГПУ пришли на досрочное голосование-4

Евгений Маркевич, студент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:
Для меня как для гражданина Республики Беларусь важно проголосовать сегодня и выбрать тех, кто будет потом принимать решения, которые будут идти во благо для меня, для государства. Я с детства хотел быть тренером футбольных вратарей, сам вратарь.

Представители футбольных команд БГПУ пришли на досрочное голосование-7

Анна Кашинская, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:
Так как я студентка БГПУ и детский тренер, ценю заботу о развитии физического спорта среди детей. Я рада, что учитывается мой голос. Это мнение окружающих. Я очень рада, что причастна к делам своей любимой страны.

Представители футбольных команд БГПУ пришли на досрочное голосование-10

Возможность проголосовать досрочно есть у белорусов 23 и 24 февраля, с 12:00 до 19:00 часов. А в основной день, 25 февраля, избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.

# Выборы в Беларуси # общество

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