Первые в стране. В Брестской области приступили к выборочному севу ранних яровых культур. Техника вышла в поля в хозяйстве «Любань» Кобринского района. На юге страны снег уже практически сошел – значит, время работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первые кадры посевной кампании 2026 года. Подготовка площадей в хозяйстве завершена – семена овса отправляют в грунт. Легкие песчаные почвы не терпят – влага уходит с каждым днем. Аграрии выбрали оптимальный момент для ранней культуры. Всего в Брестской области под яровой сев отведено свыше 400 тысяч гектаров, на ранний яровой приходится без малого четверть. Семена – в полном объеме, готова и техника – энергонасыщенные тракторы и посевные агрегаты.

Андрей Лукиянчик, первый заместитель председателя Кобринского райисполкома:

Земля созрела и начинаем работать. Работать мы начали еще на прошлой неделе. Начали вносить удобрения в основную заправку, начали подкармливать зерновые и озимый рапс. Завтра, послезавтра в эту компанию начнут втягиваться все хозяйства. То есть, ранние зерновые пойдем сеять там, где есть возможность.

В Брестской области весенние полевые работы ведут с конца февраля. Традиционно стартовали с подкормки озимых, и прежде всего рапса. Площади под «черное золото» в этом году в регионе расширили на 4 %. Удобрения уже получила почти половина «рапсовых» гектаров и 6 % – озимых зерновых. Калием подкармливают многолетние травы – обработано более двух третей площадей и четверть пастбищ. Посевные агрегаты находятся на старте во всех хозяйствах. Сигналом к действию станет повышение ночных температур и прогрев почв до 5-8 градусов.