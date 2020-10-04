«Мы с мужем как нитка с иголкой». Эта семейная пара преподаёт трудовое обучение уже 45 лет!
Новости Беларуси. Будем откровенны: профессия учителя не всегда была престижной и высокооплачиваемой. Это на условного зубного техника идут учиться, чтобы затем много зарабатывать. Учителем становятся, как правило, по иным мотивам – не меркантильным. И, как правило, в этой профессии нет случайных людей. Это вовлеченные люди, у которых горят глаза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Найти такого учителя несложно. Они есть практически во всех городах и весях Беларуси. Мы заглянули в деревню Вишов (это Белыничский район Могилевской области) и нашли там семейную пару. Оба в профессии 45 лет, оба преподают трудовое обучение.
– Здравствуйте, ребята.
– Здравствуйте.
– Садитесь. Что мы сегодня будем с вами делать?
– Пожарную машину
– Знаете, кто что делает?
– Да.
– Ну, приступайте.
Леонид Галушкин, учитель труда Вишовской средней школы:
В детстве рисовал хорошо, думал стать художником, хотел в театре работать. Но судьба сложилась так, что я посвятил свою жизнь школе. Что я достиг (свой профессиональный уровень), я стараюсь отдать детям.
Денис Батенко, учащийся Вишовской средней школы:
Для того, чтобы заниматься профессиональным обучением, надо очень много инструментов. У меня в чемодане у меня лежит рейсмус для разметки точных линий, угольник, лобзик. Когда ты помогаешь родителям или дедушке, помогаешь им делать либо сарай, либо гараж, либо что-то им помогаешь подлатать, я эти знания просто применяю.
Леонид Галушкин:
Неважно, кем они станут в жизни, в своей профессии, но они должны уметь работать простыми инструментами. Это, допустим, рубанок, ножовка, молоток – все это им в жизни пригодится.
Надежда Галушкина, учитель труда Вишовской средней школы:
С первого дня 1975 года мы работаем вдвоем с мужем в одной школе. И я считаю, что лучше профессии, чем профессия учителя, нет. Ни одного дня я не пожалела, что выбрала эту профессию. Мы с мужем как нитка с иголкой: куда он, туда и я, куда я, туда и он. Мы друг другу помогаем.
Леонид Галушкин:
Мои ребята всегда выступали и на районных, и на областных, и на республиканских. Куча дипломов учащихся и моих. Вот эти олимпиадные работы, вот здесь работа, вот это работа олимпиадная, места занимали. Вон музыкальные инструменты – олимпиада.
Как отец я с ними нахожу контакт. Не то, чтобы я на кого-то накричал, я даже в оценках нежадный. А зачем жалеть оценки? Если он что-то делает, мне что, ему три ставить? Я им ставлю самое малое 7,8. Если он на олимпиадах, это 10 баллов.
Старшие вот эти. Вот у меня Никита ходит каждый день сюда. Он должен меня ловить: «Леонид Петрович, а вы куда пошли? Я хочу в мастерскую».
Никита Авраменок, учащийся Вишовской средней школы:
Вы знаете, если бы был другой учитель, не Леонид Петрович, ничего не вышло бы. А так мне с 5 класса понравилось. Учитель должен не только учить, но и уметь развеселить ребенка, пообщаться с ним, дать ему совет. Вот Леонид Петрович шутит, что я должен пойти на его место, но это же все не так просто. Это же надо выучиться, получить высшее образование, уметь работать с детьми.
Леонид Галушкин:
Нет у меня строгости. Я стараюсь с учениками быть на одном уровне, уважать их. И они должны меня уважать.
Владислав Иванов, учащийся Вишовской средней школы:
Леонид Петрович меня многому учит. Это классно. Он нас научил делать первые машинки, я дарю эти машинки сестре.
Максим Завадский, учащийся Вишовской средней школы:
Все, что сделано в нашем дворе из дерева, сделано нашими руками. Леонид Петрович придумывает эскизы, а мы их воплощаем в жизнь. У нас есть качели, колодец, машинка, карета. Мы наводим в нашем дворе красоту из дерева.
Надежда Галушкина:
Вы знаете, Петрович у меня – молодец. И в школе, и дома он моя поддержка. Мы держим дома хозяйство, и по хозяйству мы вместе. Везде вместе.
Большую роль, конечно, играет и государство, которое заботится об учителе. У нас различные и доплаты, и сельские доплаты. Я считаю, что в городе как-то учитель теряется, а в сельской местности мы не теряемся, мы постоянно на виду.
Екатерина Зайцева, директор Вишовской средней школы:
Те, кто пришел в профессию учителя, – это неслучайные люди. Случайных людей в образовании быть не должно. Я считаю, что учитель – это самая благородная профессия. И тем более на селе. Учитель должен быть всесторонне развит, на все вопросы учеников любопытных ответит.
– Александровна, мы скоро домой?
– Да, сейчас, Петрович. Немножко тут допроверяю, и идем сейчас.
– Ну хорошо, давай.