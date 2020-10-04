«Мы с мужем как нитка с иголкой». Эта семейная пара преподаёт трудовое обучение уже 45 лет!

Новости Беларуси. Будем откровенны: профессия учителя не всегда была престижной и высокооплачиваемой. Это на условного зубного техника идут учиться, чтобы затем много зарабатывать. Учителем становятся, как правило, по иным мотивам – не меркантильным. И, как правило, в этой профессии нет случайных людей. Это вовлеченные люди, у которых горят глаза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Найти такого учителя несложно. Они есть практически во всех городах и весях Беларуси. Мы заглянули в деревню Вишов (это Белыничский район Могилевской области) и нашли там семейную пару. Оба в профессии 45 лет, оба преподают трудовое обучение.

– Здравствуйте, ребята.

– Здравствуйте.

– Садитесь. Что мы сегодня будем с вами делать?

– Пожарную машину

– Знаете, кто что делает?

– Да.

– Ну, приступайте.

Леонид Галушкин, учитель труда Вишовской средней школы:

В детстве рисовал хорошо, думал стать художником, хотел в театре работать. Но судьба сложилась так, что я посвятил свою жизнь школе. Что я достиг (свой профессиональный уровень), я стараюсь отдать детям.

Денис Батенко, учащийся Вишовской средней школы:

Для того, чтобы заниматься профессиональным обучением, надо очень много инструментов. У меня в чемодане у меня лежит рейсмус для разметки точных линий, угольник, лобзик. Когда ты помогаешь родителям или дедушке, помогаешь им делать либо сарай, либо гараж, либо что-то им помогаешь подлатать, я эти знания просто применяю.

Леонид Галушкин:

Неважно, кем они станут в жизни, в своей профессии, но они должны уметь работать простыми инструментами. Это, допустим, рубанок, ножовка, молоток – все это им в жизни пригодится.

Надежда Галушкина, учитель труда Вишовской средней школы:

С первого дня 1975 года мы работаем вдвоем с мужем в одной школе. И я считаю, что лучше профессии, чем профессия учителя, нет. Ни одного дня я не пожалела, что выбрала эту профессию. Мы с мужем как нитка с иголкой: куда он, туда и я, куда я, туда и он. Мы друг другу помогаем.

Леонид Галушкин:

Мои ребята всегда выступали и на районных, и на областных, и на республиканских. Куча дипломов учащихся и моих. Вот эти олимпиадные работы, вот здесь работа, вот это работа олимпиадная, места занимали. Вон музыкальные инструменты – олимпиада.

Как отец я с ними нахожу контакт. Не то, чтобы я на кого-то накричал, я даже в оценках нежадный. А зачем жалеть оценки? Если он что-то делает, мне что, ему три ставить? Я им ставлю самое малое 7,8. Если он на олимпиадах, это 10 баллов. Старшие вот эти. Вот у меня Никита ходит каждый день сюда. Он должен меня ловить: «Леонид Петрович, а вы куда пошли? Я хочу в мастерскую».

Никита Авраменок, учащийся Вишовской средней школы:

Вы знаете, если бы был другой учитель, не Леонид Петрович, ничего не вышло бы. А так мне с 5 класса понравилось. Учитель должен не только учить, но и уметь развеселить ребенка, пообщаться с ним, дать ему совет. Вот Леонид Петрович шутит, что я должен пойти на его место, но это же все не так просто. Это же надо выучиться, получить высшее образование, уметь работать с детьми.

Леонид Галушкин:

Нет у меня строгости. Я стараюсь с учениками быть на одном уровне, уважать их. И они должны меня уважать.

Владислав Иванов, учащийся Вишовской средней школы:

Леонид Петрович меня многому учит. Это классно. Он нас научил делать первые машинки, я дарю эти машинки сестре.

Максим Завадский, учащийся Вишовской средней школы:

Все, что сделано в нашем дворе из дерева, сделано нашими руками. Леонид Петрович придумывает эскизы, а мы их воплощаем в жизнь. У нас есть качели, колодец, машинка, карета. Мы наводим в нашем дворе красоту из дерева.

Надежда Галушкина:

Вы знаете, Петрович у меня – молодец. И в школе, и дома он моя поддержка. Мы держим дома хозяйство, и по хозяйству мы вместе. Везде вместе. Большую роль, конечно, играет и государство, которое заботится об учителе. У нас различные и доплаты, и сельские доплаты. Я считаю, что в городе как-то учитель теряется, а в сельской местности мы не теряемся, мы постоянно на виду.

Екатерина Зайцева, директор Вишовской средней школы:

Те, кто пришел в профессию учителя, – это неслучайные люди. Случайных людей в образовании быть не должно. Я считаю, что учитель – это самая благородная профессия. И тем более на селе. Учитель должен быть всесторонне развит, на все вопросы учеников любопытных ответит.