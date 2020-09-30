Президент Беларуси о межрегиональном сотрудничестве с Россией: это приносит ощутимый экономический эффект

Новости Беларуси. Межрегиональное взаимодействие Беларуси и России приносит ощутимый экономический эффект для обеих сторон.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Брянской области России Александром Богомазом.

Глава государства отметил, что накануне завершил работу VII Форум регионов Беларуси и России, на котором были подведены итоги и намечены перспективы сотрудничества. По своим результатам этот форум превзошел все остальные, считает Президент. По его словам, были заключены контракты на сумму более $750 млн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это хороший вклад в экономику Беларуси. И для России это существенно. Тем более надо иметь в виду и последующий эффект от этих контрактов. Это ведь и работа для людей, заработная плата. Это то, чего нам не хватает в сотрудничестве с другими странами. И хорошо, что мы в этих условиях – и коронавирусных, и обострения международной обстановки (вы видите, что по периметру творится) – мы все-таки, удивительно, нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве с Брянской областью, Президент обратил внимание, что этот регион для Беларуси не просто соседний, это очень дружественный регион.

Александр Лукашенко:

Мы думаем, действуем одинаково, у нас похожие экономики. Нюансы всегда были и будут, но мы полны решимости их решить. Думаю, ваш визит в Беларусь будет способствовать решению этих нюансов.