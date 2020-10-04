Директор центра обслуживания населения рассказала, как помогают одиноким пожилым людям

Новости Беларуси. По последним данным, в органах социальной защиты города Минска на учете состоят 475,7 тысяч получателей пенсий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основная доля – 97 % – получатели трудовых пенсий.
В Минске проживают более 7 тысяч долгожителей, в том числе 6998 человек старше 90 лет, 69 – старше 100 лет.
Зоя Уласевич, директор Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
У нас есть банк данных одиноких пожилых граждан и одиноких инвалидов I и II групп. Конечно, мы всех этих граждан обследуем два раза в год, знаем каждого из них, какие у них проблемы.
Естественно, мы знали этих людей, которые могут их взять к себе на проживание и им помогать, и предложили. Для человека, который уже утратил способность к самообслуживанию и не может сам проживать, это очень хорошо, потому что он остается в домашних условиях. Окружен любовью, теплом и заботой.
Неслучайно День пожилых людей отмечают в середине осени. Осень жизни – метафорично называют почтенный возраст. И главное – каждого долгожителя укутать и согреть пестрым одеялом заботы. Ведь именного забота и любовь – тот самый эликсир молодости, и герои нашего сюжета – тому подтверждение.
Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке (читать далее).