Директор центра обслуживания населения рассказала, как помогают одиноким пожилым людям

В Минске проживают более 7 тысяч долгожителей, в том числе 6998 человек старше 90 лет, 69 – старше 100 лет.

Зоя Уласевич, директор Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:

У нас есть банк данных одиноких пожилых граждан и одиноких инвалидов I и II групп. Конечно, мы всех этих граждан обследуем два раза в год, знаем каждого из них, какие у них проблемы.

Естественно, мы знали этих людей, которые могут их взять к себе на проживание и им помогать, и предложили. Для человека, который уже утратил способность к самообслуживанию и не может сам проживать, это очень хорошо, потому что он остается в домашних условиях. Окружен любовью, теплом и заботой.