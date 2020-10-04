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Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке

04 октября 2020 18:50
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Новости Беларуси. В Минске проживают более 7 тысяч долгожителей, в том числе 6998 человек старше 90 лет, 69 – старше 100 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Директор центра обслуживания населения рассказала, как помогают одиноким пожилым людям

Суп-пюре обязательно комнатной температуры и свежий хлеб – обед для 96-летней Марии Гавриловны.

Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-1

Родилась Мария Гавриловна в 1920-х прошлого века. Великая Отечественная война, конечно, оставила отпечаток.

Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-4

Мария Мисюкевич:
Ляцiць самалёт, а за iм – другi. І вось наш самалёт упаў i гарыць, а недалека праводзяць кароў. I дзед на мяне кажа: «Хавайся ў зазору».

Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-7

Уже в мирные годы трудилась – сперва в хозяйстве, а потом в сельском ФАПе – почти три десятка лет. Свою семью так и не создала. До последнего держала хозяйство, но здоровье стало подводить. Так бы и жила одна, хотя для 90-летнего человека, который практически ничего не видит, это сложно.

О своей дальней родственнице сестры Инна и Наталья знали еще в детстве, даже приезжали к ней в гости. Когда узнали, что Марии Гавриловне действительно нужна помощь, стали приезжать сначала каждые выходные, а теперь и вовсе забрали к себе в семью.

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Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-10

Инна Конон, помощник:
Я думаю, так каждый поступит, честно вам скажу. Это же не котенок. Котенка люди не выбрасывают на улицу.

Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-13

Ради Марии Гавриловны Инна сменила даже профессию дефектолога на сторожа. Теперь работает по ночам, чтобы большую часть времени проводить дома и присматривать за бабулей – так ласково называют Марию Гавриловну теперь уже самые близкие люди.

Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-16

Инна Конон:
Тут все дети были, сын с невесткой были и малыша привозили. Так она вчера уже всем рассказывала: тут же приехали, и Танюша пришла, и дитя мне принесла. И сказала: «Бабуля, будете держать на руках?» Она: «Не, ты мне дай, я толькi за ручку падзяржу, бо мне цяжка, я не буду дзяржаць». Танюша: «Так давайте я буду вам держать, а вы его только чуть-чуть». Так у нее столько эмоций, ей же дали малыша подержать!

Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-19

Мария Мисюкевич:
А я их люблю.

Наталья Мясникович:
Она у нас самый родной, близкий человек.

Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке-22

Близкие люди должны быть у каждого. Это и есть основная идея замещающей семьи. Такая форма проживания престарелых одиноких людей появилась три года назад. И семья Конон – один из ярких примеров. Одни нуждаются в любви, другие готовы ее дарить. И подобных семей в Беларуси уже почти две сотни.

Кстати, профессия того, кто непосредственно ухаживает за пожилым человеком, в данном случае официально называется помощником.

# Государственная социальная политика # общество # Мария Мисюкевич # Инна Конон # Наталья Мясникович # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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