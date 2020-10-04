Ради бабули сменила профессию. Как в Клецком районе заботятся о 96-летней старушке

Новости Беларуси. В Минске проживают более 7 тысяч долгожителей, в том числе 6998 человек старше 90 лет, 69 – старше 100 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Директор центра обслуживания населения рассказала, как помогают одиноким пожилым людям Суп-пюре обязательно комнатной температуры и свежий хлеб – обед для 96-летней Марии Гавриловны.

Родилась Мария Гавриловна в 1920-х прошлого века. Великая Отечественная война, конечно, оставила отпечаток.

Мария Мисюкевич:

Ляцiць самалёт, а за iм – другi. І вось наш самалёт упаў i гарыць, а недалека праводзяць кароў. I дзед на мяне кажа: «Хавайся ў зазору».

Уже в мирные годы трудилась – сперва в хозяйстве, а потом в сельском ФАПе – почти три десятка лет. Свою семью так и не создала. До последнего держала хозяйство, но здоровье стало подводить. Так бы и жила одна, хотя для 90-летнего человека, который практически ничего не видит, это сложно. О своей дальней родственнице сестры Инна и Наталья знали еще в детстве, даже приезжали к ней в гости. Когда узнали, что Марии Гавриловне действительно нужна помощь, стали приезжать сначала каждые выходные, а теперь и вовсе забрали к себе в семью. Этой белоруске 112 лет. Она принимает поздравления стоя и не пользуется очками для зрения

Инна Конон, помощник:

Я думаю, так каждый поступит, честно вам скажу. Это же не котенок. Котенка люди не выбрасывают на улицу.

Ради Марии Гавриловны Инна сменила даже профессию дефектолога на сторожа. Теперь работает по ночам, чтобы большую часть времени проводить дома и присматривать за бабулей – так ласково называют Марию Гавриловну теперь уже самые близкие люди.

Инна Конон:

Тут все дети были, сын с невесткой были и малыша привозили. Так она вчера уже всем рассказывала: тут же приехали, и Танюша пришла, и дитя мне принесла. И сказала: «Бабуля, будете держать на руках?» Она: «Не, ты мне дай, я толькi за ручку падзяржу, бо мне цяжка, я не буду дзяржаць». Танюша: «Так давайте я буду вам держать, а вы его только чуть-чуть». Так у нее столько эмоций, ей же дали малыша подержать!

Мария Мисюкевич:

А я их люблю. Наталья Мясникович:

Она у нас самый родной, близкий человек.