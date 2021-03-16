Валентин Семеняко: важно найти консенсусные формулировки, которые пойдут на пользу всему обществу

Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учесть наиболее полезные инициативы белорусов должна будет Конституционная комиссия.
Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учесть наиболее полезные инициативы белорусов должна будет Конституционная комиссия.
Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, представители молодежи – всего 36 человек. Ее состав утвердил Александр Лукашенко, подписав соответствующий указ. Руководить работой группы будет председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.
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Работа комиссии, подчеркнул Александр Лукашенко, должна носить гласный и открытый характер. Возможность участвовать в обсуждении должен получить каждый.
Александр Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания:
То, что в состав комиссии вошли люди разных возрастов, разных политических взглядов, жизненного опыта, профессий – это в целом отражает и тот спектр настроений в обществе, который существует. Если проанализировать те предложения, которые прислали наши граждане, то они также представляют различные точки зрения. И здесь важно найти консенсусные какие-то формулировки, которые могут, с одной стороны, отразить настроения большинства наших граждан, с другой стороны, которые будут оправданы и пойдут на пользу всему обществу.
До 1 августа комиссия должна представить Президенту единый кейс необходимых изменений, чтобы далее обсудить обновление Основного закона страны белорусы смогли уже на республиканском референдуме.