Валентин Семеняко: важно найти консенсусные формулировки, которые пойдут на пользу всему обществу

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания:

То, что в состав комиссии вошли люди разных возрастов, разных политических взглядов, жизненного опыта, профессий – это в целом отражает и тот спектр настроений в обществе, который существует. Если проанализировать те предложения, которые прислали наши граждане, то они также представляют различные точки зрения. И здесь важно найти консенсусные какие-то формулировки, которые могут, с одной стороны, отразить настроения большинства наших граждан, с другой стороны, которые будут оправданы и пойдут на пользу всему обществу.