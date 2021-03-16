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Татьяна Рунец: «В работе над совершенствованием Конституции, я считаю, главный принцип – не навредить»

16 марта 2021 16:07
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Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение. Учесть наиболее полезные инициативы белорусов должна будет Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Рунец: «В работе над совершенствованием Конституции, я считаю, главный принцип – не навредить»-1

Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, представители молодежи – всего 36 человек. Состав утвердил Александр Лукашенко, подписав соответствующий указ.

Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед Конституционной комиссией?

Руководить работой группы будет председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. Задача комиссии – собирать предложения для грядущей редакции Основного свода законов. Кроме того, все инициативы законодательного апгрейда комиссии предстоит тщательно проанализировать и внести в проект, отвечающий запросам развития страны.

Татьяна Рунец: «В работе над совершенствованием Конституции, я считаю, главный принцип – не навредить»-4

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, быть членом этой комиссии – это очень почетно и ответственно в то же время. Каждый человек понимает, что Конституция – это Основной закон страны. Но это не только главный закон страны, это еще и своего рода свод правил, идеалов, ценностей, принципов, которым руководствуется государство в своем развитии. В работе над совершенствованием Конституции, я считаю, что главный принцип – не навредить. Необходимо очень серьезно работать над каждым предложением, каждое предложение рассматривать, анализировать, спорить, возможно, с экспертами советоваться. Конечно, работа предстоит очень грандиозная и большая.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Рунец # Петр Миклашевич # Фотофакт

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