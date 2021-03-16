Татьяна Рунец: «В работе над совершенствованием Конституции, я считаю, главный принцип – не навредить»

Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение. Учесть наиболее полезные инициативы белорусов должна будет Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, представители молодежи – всего 36 человек. Состав утвердил Александр Лукашенко, подписав соответствующий указ.

Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед Конституционной комиссией?

Руководить работой группы будет председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. Задача комиссии – собирать предложения для грядущей редакции Основного свода законов. Кроме того, все инициативы законодательного апгрейда комиссии предстоит тщательно проанализировать и внести в проект, отвечающий запросам развития страны.