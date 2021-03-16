Татьяна Рунец: «В работе над совершенствованием Конституции, я считаю, главный принцип – не навредить»

Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение. Учесть наиболее полезные инициативы белорусов должна будет Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предложения по обновлению Конституции вынесут на широкое общественное обсуждение. Учесть наиболее полезные инициативы белорусов должна будет Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, представители молодежи – всего 36 человек. Состав утвердил Александр Лукашенко, подписав соответствующий указ.
Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед Конституционной комиссией?
Руководить работой группы будет председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. Задача комиссии – собирать предложения для грядущей редакции Основного свода законов. Кроме того, все инициативы законодательного апгрейда комиссии предстоит тщательно проанализировать и внести в проект, отвечающий запросам развития страны.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, быть членом этой комиссии – это очень почетно и ответственно в то же время. Каждый человек понимает, что Конституция – это Основной закон страны. Но это не только главный закон страны, это еще и своего рода свод правил, идеалов, ценностей, принципов, которым руководствуется государство в своем развитии. В работе над совершенствованием Конституции, я считаю, что главный принцип – не навредить. Необходимо очень серьезно работать над каждым предложением, каждое предложение рассматривать, анализировать, спорить, возможно, с экспертами советоваться. Конечно, работа предстоит очень грандиозная и большая.