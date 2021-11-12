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Роман Головченко о «Белмедпрепаратах»: «Это биотехнологическое производство, высший, наверное, уровень в современной фармакологии»

12 ноября 2021 11:00
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Новости Беларуси. 140 миллионов рублей инвестиций, 10 миллионов доз вакцины в год. На «Белмедпрепаратах» презентовали белорусско-российский инвестиционный проект по организации производства «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко о «Белмедпрепаратах»: «Это биотехнологическое производство, высший, наверное, уровень в современной фармакологии»-1

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:
Это будет единственное предприятие на территории СНГ с таким уровнем комплектации оборудования, с такими технологиями. Это биотехнологическое производство, высший, наверное, уровень в современной фармакологии. Сейчас завершается монтаж оборудования, практически все оно поступило, оборудование ведущего мирового производителя. Уже сейчас прекращаем закупать опережающие партии вакцины, исходя из того, что к лету следующего года будем выводить на рынок произведенную здесь вакцину.

«Срок окупаемости составляет около 3-4 лет». Гендиректор РУП «Белмедпрепараты» о производстве вакцины «Спутник V» (здесь подробности).

# Предприятия Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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