«Срок окупаемости составляет около 3-4 лет». Гендиректор РУП «Белмедпрепараты» о производстве вакцины «Спутник V»

Новости Беларуси. 140 миллионов рублей инвестиций, 10 миллионов доз вакцины в год. На «Белмедпрепаратах» презентовали белорусско-российский инвестиционный проект по организации производства «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на предприятии завершают монтаж биотехнологического оборудования от ведущего мирового производителя. Уже к декабрю планируется выпустить так называемую валидационную серию. Это 10 % от промышленной партии, которая поступит на хранение и будет проверена на стабильность. Если результаты будут успешными, то к лету 2022 года отечественная вакцина будет доступна потребителю.