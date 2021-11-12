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«Срок окупаемости составляет около 3-4 лет». Гендиректор РУП «Белмедпрепараты» о производстве вакцины «Спутник V»

12 ноября 2021 11:02
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Новости Беларуси. 140 миллионов рублей инвестиций, 10 миллионов доз вакцины в год. На «Белмедпрепаратах» презентовали белорусско-российский инвестиционный проект по организации производства «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на предприятии завершают монтаж биотехнологического оборудования от ведущего мирового производителя. Уже к декабрю планируется выпустить так называемую валидационную серию. Это 10 % от промышленной партии, которая поступит на хранение и будет проверена на стабильность. Если результаты будут успешными, то к лету 2022 года отечественная вакцина будет доступна потребителю.

Роман Головченко о «Белмедпрепаратах»: «Это биотехнологическое производство, высший, наверное, уровень в современной фармакологии» (здесь подробнее).

«Срок окупаемости составляет около 3-4 лет». Гендиректор РУП «Белмедпрепараты» о производстве вакцины «Спутник V»-1

На предприятии планируют наладить производство полного цикла: от создания активного компонента до производства готовой формы в виде ампулы или флакона.

«Срок окупаемости составляет около 3-4 лет». Гендиректор РУП «Белмедпрепараты» о производстве вакцины «Спутник V»-4

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Срок окупаемости составляет около 3-4 лет, в зависимости от той конъюнктуры рынка, которая сложится в течение этого периода. Большой объем работы у нас уже сделан, еще больший предстоит впереди по трансферу технологий, внедрению технологий, созданию очень большого количества технологических процессов на этой площадке. Мы очень надеемся, что успеем все в срок.

«Срок окупаемости составляет около 3-4 лет». Гендиректор РУП «Белмедпрепараты» о производстве вакцины «Спутник V»-7

На предприятии подчеркнули, что при необходимости на производстве можно будет выпускать не только «Спутник V», но и другие современные биопрепараты.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Беляев # Фотофакт

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