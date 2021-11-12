Великобритания против вмешательства НАТО в кризис на белорусско-польской границе

Новости Великобритании. Великобритания выступила против участия НАТО в разрешении кризиса на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Великобритания выступила против участия НАТО в разрешении кризиса на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявил министр вооруженных сил, Евросоюзу следует самостоятельно заниматься защитой своих границ. Вмешательство Североатлантического альянса в сложившейся ситуации может привести к серьезным последствиям. Британский министр также ясно дал понять, что армия Великобритании не будет участвовать в непонятной войне.
Раздраженную реакцию Лондона вызвало заявление МИД Польши, где сообщили о готовности привлечь войска НАТО для разрешения приграничного кризиса.
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