Минобороны Польши продолжает искусственно нагнетать обстановку на границе

Новости Беларуси. Искусственно нагнетать обстановку вокруг ситуации на границе продолжает Минобороны Польши. Ведомство распространяет целые серии провокационных сообщений. Так, в Сети появилось очередное видео с заведомо ложной информацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об инциденте на границе ночью 12 ноября. Группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошла к польским заграждениям на территории сопредельного государства. Люди просили о предоставлении защиты в Польше.

В какой-то момент одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи продолжала равнодушно освещать беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру. На место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться.

Poland not help. Go to Belarus [Польша не помогает. Идите в Беларусь – прим.ред.].