Минобороны Польши продолжает искусственно нагнетать обстановку на границе

Новости Беларуси. Искусственно нагнетать обстановку вокруг ситуации на границе продолжает Минобороны Польши. Ведомство распространяет целые серии провокационных сообщений. Так, в Сети появилось очередное видео с заведомо ложной информацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь об инциденте на границе ночью 12 ноября. Группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошла к польским заграждениям на территории сопредельного государства. Люди просили о предоставлении защиты в Польше.
В какой-то момент одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи продолжала равнодушно освещать беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру. На место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться.
Poland not help. Go to Belarus [Польша не помогает. Идите в Беларусь – прим.ред.].
Так как территория непосредственно у заграждения является польской, очевидно, что подойти к мужчине для оказания первой помощи без нарушения границы было невозможно. Подобные публичные информационные вбросы польской стороны – не что иное, как попытки дискредитации белорусских военнослужащих. Польские власти сосредоточили свои усилия не на решении гуманитарного кризиса, а на активном распространении фейков. При этом Варшава продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права.
Читайте также:
Великобритания против вмешательства НАТО в кризис на белорусско-польской границе
В ночь на 12 ноября на белорусско-польской границе едва не погибла беременная женщина
Дмитрий Полянский о беженцах на границе Польши с Беларусью: их вытесняют, преследуют уголовно, избивают